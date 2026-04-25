وزارت بهداشت از اقدام آسیب زا در حوزه دارو جلوگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بابک رضازاده، در واکنش به اخباری مبنی بر اعطای جوایز برای فروش دارو، این اقدام را نه تنها نقض قوانین و مقررات وزارت بهداشت، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و امنیت دارویی کشور دانست، بهویژه در شرایط حساس کنونی که کشور درگیر تنشها و چالشهای منطقهای است.
وی با اشاره به اهمیت ویژه اقلام ذخایر استراتژیک در زمان بحران و جنگ، گفت: در شرایط جنگی و بحرانهای سیاسی، دارو و تجهیزات پزشکی به یکی از نیازهای حیاتی تبدیل میشود و اعطای جوایز برای فروش این اقلام، بهویژه داروهای حیاتی، میتواند امنیت سلامت جامعه را به خطر بیاندازد و منجر به توزیع ناعادلانه داروها شود. این اقدامات در شرایط جنگی و بحران، آسیبزا و غیرقابل قبول است.
رضازاده با بیان اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید به طور ویژه در این شرایط حساس نظارت خود را تشدید کنند، گفت: وقتی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، هرگونه سوءاستفاده از وضعیت موجود میتواند جان بسیاری از افراد را به خطر بیندازد و در چنین زمانهایی، دارو باید بهطور منصفانه و بر اساس اولویتهای بهداشتی توزیع شود، نه بر اساس پاداشهای مالی.
وی همچنین افزود: در دوران جنگ و بحران، زمانی که منابع پزشکی محدودتر از همیشه هستند، باید تمام تلاشها معطوف به حفظ سلامت غیرنظامیان و تأمین نیازهای دارویی ضروری برای افراد آسیبپذیر باشد. هرگونه تخلف در این زمینه باید با برخورد قاطع و فوری روبهرو شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در شرایط بحرانی، اهمیت رعایت قوانین و مقررات دارویی بیشتر از هر زمان دیگری است و باید از هرگونه فساد و تخلف که میتواند امنیت دارویی کشور را تهدید کند، جلوگیری شود؛ ما در زمان جنگ، باید بیشتر از همیشه به سلامت مردم اهمیت بدهیم و اجازه ندهیم که سودجویی برخی افراد، امنیت دارویی کشور را به خطر بیاندازد.
