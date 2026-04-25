ناهید سبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با پرداختن به تدبر در آیات سوره مبارکه «نصر» با اشاره به اینکه این سوره در فضای فتح و نصرت الهی جبهه اسلام نازل شده است، اظهار کرد: مسلمین قبل از فرا رسیدن پیروزی نهایی باید بر وظایف خود آگاه شوند و خودشان را برای شرایط جدید آماده کنند.

مدرس تدبر در قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در سوره نصر به شرایط پیروزی جبهه اسلام می‌پردازد، ادامه داد: نصرت و فتحی که از جانب خدای سبحان مقدر شده و زمینه را برای آینده جامعه اسلامی مهیا می‌سازد، باعث رواج دین خدا می‌شود و مردم فوج فوج به آن گرایش پیدا می‌کنند.

سبزیان بیان کرد: خبر مهم پیروزی وظیفه الهی مسلمین را بیشتر کرده و دستورات مهمی از جانب خدا بر مسلمانان داده می‌شود چرا که فرصت تبیین پیام دین و احکام الهی مهیا شده است.

وی با تصریح اینکه خدا از مسلمانان می‌خواهد که اقرار کنند پروردگار عالمیان از هر نقص و کاستی و نیاز منزه است، افزود: این اقرار باید با حمد پروردگار همراه باشد یعنی مؤمنان خدا را بر زیبایی نعماتش ستایش کرده و برای آمرزش گناهان و خطاهایشان طلب مغفرت الهی کنند.

سبزیان با بیان اینکه مواجهه انسان با شکست یا پیروزی مستلزم ظرفیت است، یادآور شد: نصرت و پیروزی جبهه اسلام و سرعت‌بخشی به فتح‌های مسلمین که گرایش انسان‌ها به سوی دین خدا را در پی دارد، از الطاف الهی بر خداخواهان و دینداران است.

نصرت و فتح نباید باعث غرور و غفلت شود

وی ادامه داد: مسلمین خداجو که این نصرت بر آنها رسیده است ممکن است در معرض آسیب‌هایی هم قرار گیرند از جمله اینکه گرفتار نفس شوند و خودشان را عامل یا دخیل در این پیروزی بدانند.

سبزیان اظهار کرد: اینان دچار این توهم می‌شوند و خواسته یا ناخواسته بر خدا منت می‌گذارند که چون کار بزرگی برای خدا انجام دادیم پس مستحق بزرگ‌ترین پاداش‌ها هستیم؛ این دسته از مسلمانان دچار خودفریبی می‌شوند که زمینه تنزل و شکست خواهد شد.

این مدرس قرآن کریم آسیب دوم را ناظر به غرور و خودبینی و غفلت ناشی از پیروزی دانست و توضیح داد: صالحان به جای اینکه به خودشان ببالند و فریفته شوند، باید به لغزش‌های احتمالی توجه کرده و برای رفع آن تلاش کنند تا خداوند پیروزی‌های بزرگ‌تر نصیبشان کند.

سبزیان استغفار را به معنی توجه به نقص و ضعف خود دانست و بیان کرد: تسبیح و حمد الهی، اعتراف به بی‌نیازی پروردگار عالم و نیز اقرار به نیازمندی در محضر خدا و سپاسگزاری عواملی است که باعث رهایی انسان از هر غرور و غفلت خواهد شد. انسان مؤمن بعد از نصرت الهی، برای مصون ماندن از هر خطا و لغزش، دعا و استغفار می‌کند لذا در این سوره، از تسبیح و استغفار به عنوان اولین وظیفه صالحان بعد از فتح و پیروزی نام می‌برد.

وی تأکید کرد: برخی‌ها وقتی به پیروزی بزرگی دست می‌یابند خیالشان راحت می‌شود گویی بارشان به مقصد رسیده و اکنون زمان خواب و استراحت است؛ خدای سبحان اما این‌ را از ما نمی‌خواهد بلکه انسانی که پیروز شده اتفاقاً وظایفی دو چندان دارد و اول آنکه باید تسبیح خدا را بگوید و استغفار کند.

تطبیق مضامین سوره نصر با شرایط کنونی ایران اسلامی

سبزیان با بیان اینکه خداوند خواستار یک جامعه و ملت خالص است، افزود: اگر به موفقیت بزرگی دست یافتیم یادمان باشد، این آخر کار نیست بلکه وظایف جدیدی بر دوش انسان نهاده می‌شود، انسان باید به فکر رفع نواقص خود باشد تا زمینه پیروزی‌های بعدی برایش فراهم شود و عقب‌گرد یا سقوط آزاد نکند.

وی با تطبیق مضامین سوره نصر با شرایط کنونی ایران اسلامی، یادآور شد: مبارزات مردم علیه رژیم طاغوت و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اذهان و قلوب بسیاری را در سرتاسر جهان متوجه اسلام کرد. اکنون نیز دفاع و پشتیبانی قوای مسلح و ملت مقاوم ایران در برابر متجاوزان جنایتکار، ملت‌های جهان متوجه حقانیت انقلاب و اسلام شده‌اند و از قدرت و صلابت ایرانیان مسلمان شگفت‌زده هستند.

سبزیان افزود: اکنون که این نصرت الهی نصیب ملت ایران شده باید تسبیح، استغفار خدای سبحان را به جا بیاوریم و بر این باور بمانیم که این دستاوردها اعم از تنبیه متجاوز و توجه و تمایل قلب‌ها به جمهوری اسلامی ایران، جز در سایه توکل و توسل و ایمان حاصل نمی‌شد و همه متعلق به ذات اقدس پروردگار است.

وی گفت: به علاوه، اکنون بهترین زمان تبیین پیام و آموزه‌های الهی و موعد اثبات حقانیت دین و انقلاب اسلامی ایران به ضمیرهای آگاه و آزاده جهان است.