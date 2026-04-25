پاسخ به شبهات را جدی بگیریم؛ جهاد تبیین دغدغه رهبر شهید بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسین راجی جمعه شب در تجمع شبانه مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی اظهارکرد: بهترین دوران و عمر ما در زمانه رهبری شهید آیت الله علی خامنه‌ای گذشت که نعمت خداوند بر ما بود.

پژوهشگر، نویسنده و رئیس اندیشکده سعدا بیان‌کرد: خداوند بر ما منت نهاد که توانستیم نصرت های الهی را با چشم ببینیم و از آن لذت ببریم که در همین پنجاه روز گذشته رخ داد.

راجی ادامه داد: در دوران جنگ وقتی خبر از موج اول، پنجم، دهم و تا صدم را می شنیدیم نباید به سادگی از کنار آن بگذریم چرا که هر موشکی که پرتاپ می شد نشانی از نصرت الهی بود و انگار همان خدایی که دریا را برای حضرت موسی می شکافت، آسمان را برای موشک های ما باز می‌کرد.

وی ادامه‌داد: اینکه می‌گوییم در این جنگ ما تبدیل به یک ابر قدرت شدیم، جمله ما نیست بلکه چند روز پیش روزنامه نیویورک تایمز گزارشی با عنوان مثلث ابر قدرتی منتشر کرد و گفت سه ابر قدرت آمریکا،چین و روسیه در جهان بود و حال ابر قدرت جدیدی به نام ایران متولد شده است.

پژوهشگر، نویسنده و رئیس اندیشکده سعدا گفت: وقتی «االله اکبر» را می گوییم به معنای آن است که خدای ما از f۳۵ و b۲ و.. بزرگتر است.

راجی با تأکید بر اهمیت موضوع پاسخ به شبهات و جهات تبیین افزود: به عنوان مثال ممکن است در برخی این سوال را مطرح کنند که چرا مقاومت می کنیم و آیا بهتر نیست که سازش با استکبار داشته باشیم که به این سوالات باید جواب داد.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها مطرح کردند که هر چند مقاومت هزینه دارد ولی هزینه سازش بسیار بیشتر از هزینه مقاومت است.

راجی افزود: جهاد تبیین دغدغه رهبر شهید بود و باید مد نظر ما نیز باشد.

پژوهشگر، نویسنده و رئیس اندیشکده سعدا بیان کرد: به عنوان مثال بعد از اینکه آمریکایی ها به عراق حمله کردند میانگین کشته ها و شهدای عراق در دوره مقاومت به صورت میانگین روزان ۳۶۵ شهید بود ولی بعد از اینکه تسلیم شدند تعداد کشته شده ها به میانگین ۵۴۸ نفر رسید.

راجی ادامه داد: خودمان هم دیدیم که بعد از اینکه دشمن ما را تهدید به زدن همه زیرساخت ها کرد، مردم مقاومت کرده و زنجیره انسانی دور نیروگاه ها شکل دادند.

وی گفت: نباید بگذاریم که حرف ها و توئیت های ترامپ بر روی ما اثر بگذارد، چرا که او در واقع ثانیه ای دروغ می گوید.