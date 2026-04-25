  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۹

تعویض رایگان شیشه‌های ۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در مراغه

تعویض رایگان شیشه‌های ۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در مراغه

مراغه- مدیر بنیاد مسکن مراغه گفت: شیشه‌های ۴۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده مراغه، در بمباران دشمن آمریکایی صهیونی به‌صورت رایگان تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل احمدیان روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به شهر مراغه، شیشه‌های ۴۰۰ واحد خانه، واحد تجاری و اداری خسارت وارد شده است.

وی افزود:بر اساس برآورد کارشناسان در بمباران‌های دشمن حدود ۲ هزار مترمربع شیشه در این شهر شکسته است.

احمدیان اضافه کرد: شیشه تمامی واحدهای خسارت‌دیده، به‌صورت رایگان در حال تعویض است.

مدیر بنیاد مسکن مراغه در ادامه گفت: حدود یک هزار مترمربع از شیشه‌های شکسته نیز توسط کارخانه شیشه‌سازی مراغه اهدا شده است.

وی گفت: تعویض شیشه‌های ۹۰ درصد واحدهای خسارت‌دیده تعویض شده و مابقی واحدها در روزهای آینده انجام خواهد شد.

احمدیان گفت: واحدهایی که شیشه‌های آنها ارزیابی و تا کنون تعویض نشده به بنیاد مسکن مراغه مراجعه کنند.

کد مطلب 6810328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها