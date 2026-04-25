به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل احمدیان روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به شهر مراغه، شیشه‌های ۴۰۰ واحد خانه، واحد تجاری و اداری خسارت وارد شده است.

وی افزود:بر اساس برآورد کارشناسان در بمباران‌های دشمن حدود ۲ هزار مترمربع شیشه در این شهر شکسته است.

احمدیان اضافه کرد: شیشه تمامی واحدهای خسارت‌دیده، به‌صورت رایگان در حال تعویض است.

مدیر بنیاد مسکن مراغه در ادامه گفت: حدود یک هزار مترمربع از شیشه‌های شکسته نیز توسط کارخانه شیشه‌سازی مراغه اهدا شده است.

وی گفت: تعویض شیشه‌های ۹۰ درصد واحدهای خسارت‌دیده تعویض شده و مابقی واحدها در روزهای آینده انجام خواهد شد.

احمدیان گفت: واحدهایی که شیشه‌های آنها ارزیابی و تا کنون تعویض نشده به بنیاد مسکن مراغه مراجعه کنند.