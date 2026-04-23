تأکید خانه کارگر تبریز بر حمایت فوری از معیشت کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صادق‌زاده تبریزی، صبح پنجشنبه در نشست خبری ویژه هفته کارگر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه کارگری و شهدای جنگ رمضان، اعلام کرد: برنامه‌های هفته کارگر امسال با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کارگران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در خط مقدم تولید و حفظ اشتغال ملی حضور داشته‌اند، گفت: کارگران امروز در شرایط تحریم، فشار اقتصادی و جنگ ترکیبی، همچنان استوار در سنگر تولید ایستاده‌اند و نقش حیاتی در بقای اقتدار ملی دارند.

صادق‌زاده تأکید کرد :هفته کارگر نباید رنگ‌وبوی دولتی به خود بگیرد و هدف اصلی آن بیان مشکلات واقعی کارگران و انتقال دقیق مطالبات به دولت، مجلس و مسئولان است.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۱۰۰ صفحه گزارش عملکرد تدوین شد و امسال نیز تلاش داریم تمام برنامه‌ها را دقیق اجرا کنیم.

وی از خسارت ۲۸۶ واحد صنفی و صنعتی در جریان جنگ اخیر و تخریب کامل برخی کارخانه‌ها خبر داد و گفت: در ۱۶ بند، مشکلات و مطالبات واحدهای تولیدی استان به استاندار ارائه شده است.

به گفته وی، از جمله چالش‌های مهم، کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها، بحران امنیت شغلی و اختلال در زنجیره تولید است.

صادق‌زاده هشدار داد در صورت پیش‌بینی‌نشدن این مشکلات، با موج جدیدی از بحران در واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد.

وی رسانه‌ها، را به ایفای نقش تخصصی برای نمایش واقعیت‌های زندگی کارگران و تقویت فرهنگ کارگری فراخواند و گفت: رسانه باید پلی میان سیاست‌گذاران و جامعه کارگری باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر همچنین خواستار تسریع در پرداخت احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی شد و گفت: ۲۵۵ هزار حکم صادر شده و لازم است واریز آنها تا پایان اردیبهشت انجام گیرد.

وی معیشت کارگران و مسکن کارگری را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و خواستار حمایت جدی دولت برای کاهش فشارهای معیشتی شد.

صادق‌زاده در پایان اعلام کرد: ۱۰ اردیبهشت، تجمع چند هزار نفری کارگران و برنامه‌های دیدار با خانواده شهدا، حضور در گلزار شهدا و نشست‌های فرهنگی و صنفی از مهم‌ترین برنامه‌های هفته کارگر امسال خواهد بود.