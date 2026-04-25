هشدار یک اقتصاددان درباره تهدید جهانی پلاستیک و آلومینیوم در جنگ ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تحلیل استیون براون اقتصاددان موسسه کپیتال اکونومیکس جنگ با ایران به طور مستقیم ذخایر جهانی پلاستیک و آلومینیوم را در معرض تهدید قرار میدهد.
براساس این گزارش حدود بیست و پنج درصد پلی پروپیلن و بیست درصد پلی اتیلن جهان که از پرمصرفترین انواع پلاستیک محسوب میشوند از منطقه غرب آسیا صادر میشود و هرگونه اختلال در این منطقه میتواند به سرعت بازارهای جهانی را دچار مشکل کند.
به گفته براون حدود سه ماه زمان لازم است تا کمبود پلاستیک در سطح جهان گسترش یابد و اثرات آن در صنایع مختلف نمایان شود. همچنین پیشبینی میشود خودروسازان در مدت حدود چهار ماه به دلیل کمبود آلومینیوم ناچار به کاهش تولید شوند و ظرفیت خطوط تولید خود را پایین بیاورند.
این اقتصاددان هشدار میدهد که مجموعه این عوامل میتواند زنجیرههای تأمین جهانی را تحت فشار قرار دهد و هزینه تولید در بسیاری از صنایع را افزایش دهد.
