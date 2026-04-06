هشدار رویترز درباره جهش قیمت غذا در صورت تداوم جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در تحلیلی از وضعیت بازارهای جهانی پس از جنگ تحمیل‌شده از سوی آمریکا علیه ایران هشدار داد که ادامه این بحران می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی در جهان منجر شود.

بر اساس این گزارش، اگر جنگ بیش از ۴۰ روز ادامه پیدا کند و قیمت کودهای شیمیایی افزایش یابد، بسیاری از کشاورزان در جهان سطح زیر کشت خود را کاهش خواهند داد؛ موضوعی که در نهایت به کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات غذایی می‌انجامد. داده‌های بازار نیز نشان می‌دهد در ماه مارس قیمت گندم ۴.۳ درصد، روغن نباتی ۵.۱ درصد و شکر ۷.۲ درصد افزایش یافته است.

رویترز همچنین گزارش داده است که با ادامه درگیری‌ها، اثرات افزایش قیمت نفت و افت بازارهای مالی جهانی بیشتر نمایان شده است. قیمت نفت برنت روندی صعودی دارد و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم جهانی افزایش یافته است. در همین حال، هند پس از هفت سال نخستین خرید نفت از ایران را از سر گرفته و پرداخت آن نیز بدون مشکل انجام شده است.

در پی افزایش فشارهای انرژی، برخی کشورها اقدامات اضطراری برای مدیریت مصرف سوخت و انرژی آغاز کرده‌اند. در ترکیه قیمت برق و گاز طبیعی تا ۲۵ درصد افزایش یافته و در لندن نیز برخی جایگاه‌های سوخت با کمبود بنزین مواجه شده‌اند.

در همین راستا، چند کشور اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند. فیلیپین هفته کاری را به چهار روز کاهش داده و دستورالعمل‌های صرفه‌جویی انرژی صادر کرده است. تایلند نیز علاوه بر افزایش قیمت‌ها، یارانه‌هایی برای جبران هزینه‌ها در نظر گرفته و از مردم خواسته است مصرف سوخت و رانندگی را کاهش دهند.

در بنگلادش سهمیه‌بندی سوخت با اولویت بخش کشاورزی آغاز شده است. هند نیز عوارض صادراتی را دوباره اعمال کرده و به پالایشگاه‌ها دستور داده است گاز مایع (LPG) را برای مصرف داخلی نگه دارند. کره جنوبی نیز برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت، محدودیت‌هایی برای رانندگی کارمندان دولتی وضع کرده است.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد تأثیر بحران تنگه هرمز تنها به بازار انرژی محدود نمی‌شود. مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده است که صادرات دست‌کم ۹ کالای مهم از جمله متانول، آلومینیوم، گوگرد و گرافیت که در زنجیره تأمین صنایع جهانی نقش کلیدی دارند، تحت تأثیر این بحران قرار گرفته است.

اختلال در تجارت این مواد، از صنایع پیشرفته تا بخش کشاورزی را تحت فشار قرار داده است. به‌ویژه افزایش قیمت کودهای شیمیایی می‌تواند کشاورزان را در تصمیم‌گیری برای کشت محصولات جدید دچار تردید کند.

در همین حال مجله «تایم» هشدار داده است که ادامه جنگ می‌تواند بحران غذایی جهانی را تشدید کند. رویترز نیز گزارش داده است که در صورت تداوم شرایط کنونی، جهان تنها حدود ۴۰ روز تا جهش شدید قیمت مواد غذایی فاصله دارد.

کارشناسان می‌گویند با افزایش هزینه سوخت و نهاده‌های کشاورزی، بسیاری از کشاورزان در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا کشت محصولات جدید در چنین شرایطی از نظر اقتصادی توجیه دارد یا خیر.