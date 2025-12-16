عباسی: مرگ و میر ناشی از حوادث کار در مازندران ۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: طی هشت ماهه امسال، تعداد مرگ‌های ناشی از حوادث کار در استان به ۷۸ نفر رسید که شامل ۷۶ مرد و ۲ نفر زن می‌شود. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از این تعداد، ۵۵ نفر متأهل و باقی مجرد بوده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، سقوط از بلندی با ۴۸ مورد فوتی، بیشترین سهم مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داده است. در ادامه، حوادث ناشی از برخورد با جسم سخت و برق‌گرفتگی هر کدام با ۱۱ فوتی و دیگر حوادث با ۸ مورد فوتی، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: در این مدت، بیشترین مرگ‌ها در مرداد ماه با ۱۶ مورد ثبت شده است، در حالی که کمترین مرگ‌ها در فروردین ماه با تنها ۴ مورد گزارش شده است.

عباسی همچنین به تفکیک جغرافیایی حوادث اشاره کرد و گفت: در این مدت، شهرستان‌های ساری با ۱۵، آمل با ۹ و بابل با ۸ فوتی بیشترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص دادند. در مقابل، شهرستان‌های بهشهر، بابلسر، جویبار و محمودآباد هرکدام با یک فوتی، کمترین موارد را داشته‌اند.

وی همچنین به تفکیک سنی متوفیان اشاره کرد و گفت: بیشترین تعداد فوتی‌ها در گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال با ۱۸ مورد ثبت شده است. همچنین، کمترین تعداد فوتی‌ها در سنین بالای ۶۱ سال با ۵ مورد گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران در ادامه افزود: در هشت ماهه امسال، ۵۷۳ نفر (۵۳۰ مرد و مابقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳ درصد کاهش یافته است.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: برای کاهش حوادث ناشی از کار، باید به جان انسان‌ها ارزش قائل شویم و برنامه‌های ایمنی در محیط‌های کاری را جدی بگیریم. رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش کارکنان و ایجاد نظام اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند نقش بسزایی در کاهش این حوادث داشته باشد.