۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

فرزندی پور: واژگونی پژو پارس در کاشان یک فوتی داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: واژگونی خودرو سواری پارس در کاشان یک فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پارس در دو راهی نیاسر در بامداد روز پنجم اردیبهشت به اورژانس کاشان اطلاع داده شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت خبر، آمبولانس از پایگاه های الزهرا(س) و حسنارود به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان با اشاره به جزئیات مصدومان تصریح کرد: یکی از مصدومان که خانم ۱۷ بود به علت شدت جراحت متاسفانه سرصحنه جان باخته بود و دو مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت های پزشکی، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق حادثه توسط مسئولین مربوطه انجام خواهد شد.

کد مطلب 6810413

