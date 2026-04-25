وضعیت بحرانی کایسری اسپور ترکیه؛ حسینی و یاران در آستانه سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال کایسریاسپور که سید مجید حسینی را در ترکیب خود دارد، امروز در چارچوب هفته سیویکم رقابتهای سوپرلیگ ترکیه مقابل تیم چایکور ریزهاسپور به میدان میرود.
در حالی که کسب سه امتیاز این دیدار برای شاگردان کایسریاسپور از اهمیت بالایی برخوردار است، این تیم در شرایطی پا به این مسابقه میگذارد که مدافع ایرانی خود را مدتهاست به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و حسینی ماهها از میادین دور بوده است.
سایت «onefootball» در رابطه با این بازی نوشت: کایسریاسپور در حال حاضر با ۱۷ امتیاز در منطقه سقوط قرار دارد، اما در دیدار رفت موفق شده بود در خانه حریف با نتیجه یک بر صفر پیروز شود. در مقابل ریزهاسپور که در رده هشتم جدول قرار دارد، فصل بهتری را پشت سر گذاشته و با روندی رو به رشد پا به این مسابقه میگذارد.
وضعیت دو تیم از نظر فرم کاملاً متفاوت است؛ کایسریاسپور در پنج بازی اخیر تنها یک پیروزی داشته و سه شکست پیاپی را تجربه کرده که در هیچکدام از آنها موفق به گلزنی نشده است. در مقابل، ریزهاسپور در سه بازی اخیر شکست نخورده و پیش از تساوی ۲ بر ۲ مقابل فنرباغچه، دو برد متوالی کسب کرده است.
در بخش ترکیب تیمها نیز چند غیبت مهم دیده میشود. در کایسریاسپور سید مجید حسینی به همراه امری چلتیک به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند. در سمت مقابل، ریزهاسپور چند غایب دارد؛ تایلان آنتالیالی، سامت آکایدین و لویده آگوستو به دلیل محرومیت و همچنین حسینالدین علیقاف و آلتین زکیری به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نخواهند داشت.
از نظر آماری، کایسریاسپور در این فصل بهطور میانگین ۰.۷ گل زده و ۱.۹ گل دریافت کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد برای نتیجهگیری به بهرهوری بالا در فاز هجومی نیاز دارد. در این تیم، جرمن اونوجا با ۸ گل یکی از نقاط روشن عملکرد تیم محسوب میشود.
در سوی مقابل، ریزهاسپور میانگین ۱.۴ گل زده و ۱.۴ گل خورده دارد. آنها در ضربات پنالتی عملکرد ۱۰۰ درصدی داشته و ۳ گل از این طریق به ثمر رساندهاند. همچنین یک گل از روی ضربات ایستگاهی ثبت کردهاند. «قاسم لاسی» با ۸ پاس گل نقش مهمی در خلق موقعیتهای این تیم دارد. در مقابل، کایسریاسپور هنوز در این فصل از ضربات ایستگاهی موفق به گلزنی نشده است.
در صورت پیروزی کایسریاسپور میتواند به امتیاز ۲۶ برسد و امید خود برای بقا در لیگ را زنده نگه دارد. از طرف دیگر، ریزهاسپور در صورت برد به ۴۰ امتیاز خواهد رسید و موقعیت خود در نیمه بالای جدول را تثبیت خواهد کرد.
