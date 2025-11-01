استقلال با آمار برتر و حملات زهردار/ آلومینیوم حرفی برای گفتن نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر از تیم آلومینیوم میزبانی کرد که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود آبی‌ها به پایان رسید تا شاگردان ساپینتو به سومین برد متوالی خود در فصل بیست و پنجم لیگ برتر دست یابند.

تیم فوتبال استقلال در مصاف با آلومینیوم اراک نمایش برتری از خود به جا گذاشت و توانست با تکیه بر عملکرد هجومی و دقت بالاتر در ضربات نهایی، حریف خود را شکست دهد. آمار این مسابقه به‌خوبی نشان می‌دهد که شاگردان ریکاردو ساپینتو در اکثر فاکتورهای کلیدی برتری محسوسی نسبت به آلومینیوم داشتند.

استقلال با ۳ گل از مجموع ۱۵ شوت و ۷ ضربه در چارچوب توانست کارایی بالایی در حملاتش داشته باشد. شاخص امید گل (xG) این تیم نیز ۲.۱۵ بود که نشان از خلق موقعیت‌های متعدد و باکیفیت دارد. آبی‌پوشان علاوه بر دقت در حمله، در گردش توپ نیز عملکرد خوبی از خود نشان دادند و با ۵۴.۷ درصد مالکیت توپ و ۴۹۷ پاس توانستند ریتم بازی را در اختیار بگیرند. دقت پاس بالای ۸۱.۹ درصدی و موفقیت ۵۷.۵ درصدی در نبردها نشان می‌دهد استقلال هم در مالکیت و هم در دوئل‌های فیزیکی تیم برتر میدان بوده است.

در مقابل، آلومینیوم اگرچه با ۱ گل و xG معادل ۱.۰۵ در مقاطع کوتاهی خطرساز ظاهر شد، اما در مجموع در خلق موقعیت‌های جدی و کنترل بازی عقب‌تر از حریف بود. شاگردان سید مجید حسینی تنها ۷ شوت داشتند که ۳ مورد آن در چارچوب بود. این تیم با ۴۵.۳ درصد مالکیت توپ و ۴۰۷ پاس سعی کرد در ضدحملات و توپ‌های بلند شانس خود را امتحان کند، اما دقت پاس ۷۹.۴ درصدی و موفقیت پایین‌تر در نبردها (۴۲.۵ درصد) باعث شد کنترل کامل بازی از دستشان خارج شود.

همچنین، آلومینیوم در این دیدار ۳ کارت زرد و یک کارت قرمز دریافت کرد که نشان از بازی پرخطا و فشار دفاعی زیاد داشت، در حالی که استقلال تنها ۲ کارت زرد گرفت و بازی منظم‌تری را ارائه داد.

* محمدحسین جلوه