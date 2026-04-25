به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: در روزهای اخیر، رضا پهلوی با حضور در یکی از اتاق‌های ساختمان پارلمان سوئد، تلاش کرد تا در نمایشی مضحک و با برگزاری نشستی محدود، تصویری از همسویی و همراهی میان خود و برخی جریان‌های مخالف خارج از کشور با محافل اروپایی ارائه دهد. این در حالی است که پیشتر یکی از نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، در قالب یک کمپین تبلیغاتی، مدعی دعوت رسمی دولت و پارلمان این کشور از وی شده بود؛ اما پس از برگزاری نشست و مشخص شدن محل برگزاری، یک افتضاح برای سلطنت‌طلبان رقم خورد.

اکنون و با گذشت یک هفته، افتضاح دیگری این بار در برلین آلمان رخ داده است. در جریان حضور رضا پهلوی در محل اقامتش، گروهی محدود از حامیان به همراه نیروهای حفاظتی و پلیس آلمان، به صورت برنامه‌ریزی‌شده برای همراهی او تا مقصد گرد هم آمده بودند. با این حال، لحظاتی پس از خروج وی از محل، یکی از افراد حاضر اقدام به پرتاب سس گوجه‌فرنگی به سمت او کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که پهلوی پیشتر اعلام کرده بود با هدف رساندن صدای مردم ایران به مطبوعات مستقر در پارلمان آلمان، به این کشور سفر کرده است. اما این پرفورمنس اعتراضی یک شهروند، موجب شد او پیش از رسیدن به برنامه خود، ناچار به تعویض لباس شود.

پس از این حادثه هواداران سلطنت‌طلب پهلوی در فضای مجازی، فحاشی علیه دستگاه امنیتی آلمان را آغاز کردند. کاربران پهلوی‌چی معتقد هستند که پلیس آلمان حفاظت از پهلوی را جدی نگرفته بود و پس از حادثه نیز اقدام به پاکسازی سس‌ها از روی گردن او نکرده است! در توئیتی عجیب‌تر، کاربری نسبت به اینکه چرا ماموران آلمان خود یا کت خودشان را برای حفاظت بیشتر روی پهلوی پرتاب نکردند، اعتراض کرده است.

اما بررسی رسانه‌های آلمانی و دیگر مطبوعات خارجی نشان می‌دهد که این حادثه چندان اهمیتی برای آنها نداشته و همسو با پلیس همراه با رضا پهلوی، به آن بی‌اعتنایی کرده‌اند. به‌ویژه، خبرگزاری‌های بین‌المللی مانند آسوشیتدپرس و رویترز این اتفاق را به‌عنوان یک رویداد محدود در حاشیه سفر رضا پهلوی به برلین توصیف کردند؛ جایی که مایعی قرمز، احتمالا سس یا آب‌گوجه، به سمت او پرتاب شد، بدون اینکه آسیبی جدی در خیابان‌های آلمان ایجاد کند. این رسانه‌ها همچنین به بازداشت فرد مهاجم توسط پلیس اشاره کرده و این رخداد را در چارچوب فضای اعتراضی و حضور همزمان حامیان و مخالفان تحلیل کرده‌اند، نه به‌عنوان یک تحول سیاسی مهم.

در میان رسانه‌های آلمانی، تفاوت لحن مشهود بود. روزنامه‌هایی مانند Die Welt بیشتر بر بستر کلی رویداد، یعنی تجمعات سیاسی و فضای دوقطبی اطراف حضور پهلوی تمرکز کردند، در حالی که رسانه‌هایی مانند Bild با لحنی جنجالی‌تر از واژه‌هایی نظیر Eklat به معنی جنجال و رسوایی استفاده کرده و خود حادثه را برجسته‌تر کردند. با این حال، حتی در این رسانه‌ها نیز این اتفاق بیشتر در حد یک حاشیه قابل توجه باقی ماند.

بیش از سه ماه است که رضا پهلوی با راه‌اندازی گروهک‌های تروریستی موسوم به گارد جاویدان و پول‌پاشی به فرقه خود در میان سلطنت‌طلبان، عملا پشت به وطن کرده و خشم ایرانیان ساکن خارج از کشور را برانگیخته است. فراخوان عملیات کشته‌سازی در هجدهم دی، انتشار دفترچه سوریه‌سازی ایران پیش از جنگ، ترویج رفتارهای تروریستی در خیابان‌های ایران و در نهایت همدستی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ترامپ در بمباران ایران، به اندازه خود برای برانگیختن خشم ایرانیان در خارج از کشور کافی است!

پیش‌بینی همراهان رضا پهلوی از آسیب به او، عملیات تروریستی و حذف او در میان اپوزیسیون نیز بود و به همین خاطر چند هفته‌ای است که ربع پهلوی با همراهان خود پشت شیشه‌های حفاظتی در تجمعات سخنرانی می‌کند. اما به‌رغم این پیش‌بینی‌ها یک شهروند معترض در برلین با پاشیدن سس خرسی از خجالت این وطن‌فروش درآمد. سس خرسی همان لقبی است که از حدود یک سال قبل به پهلوی اختصاص یافته و حتی عناصر تروریست متعلق به او که به گارد جاویدان معروفند، با سس‌های خرسی در خیابان‌ها تمسخر می‌شوند.

خفت پهلوی در اروپا

رضا پهلوی، پس از رسیدن به آلمان، در پستی اعلام کرد که به برلین سفر کرده تا اطمینان حاصل کند که صدای طرفداران سلطنت شنیده می‌شود! اما آنچه در این تور اروپاگردی وی رخ می‌دهد، تنزل بیشتر شخصیت او حتی بین اروپایی‌ها و جبهه ضدایرانی است؛ چراکه مدل دعوت تاکنون در همه کشورها استقبال پارلمانی محدود و بی‌اعتنایی گسترده دولتی بود. وی پیش از آلمان سفرهایی به فرانسه، سوئد و ایتالیا داشت که هرکدام حواشی مختلفی برانگیخت؛ از ماندن پشت درهای کاخ الیزه و تنها دیدار با یک مقام سابق فرانسوی و همچنین حضور در ساختمان قدیمی پارلمان سوئد به‌جای تالار اصلی از اتفاقات مضحکی بود که در آلمان هم برای رضا پهلوی رقم خورد.

خبرگزاری ZDF آلمان در تیتری با عنوان انتقاد شدید به دلیل سفر پهلوی به برلین، اعلام کرد سیاستمداران از چپ‌ها و حزب سبزهای آلمان تا اتحادیه دموکرات و سوسیال مسیحی، به صراحت از رضا پهلوی و سفر او انتقاد می‌کنند. این خبرگزاری اعلام کرد که اولین اعتراضات علیه این سفر پیش از انجام آن، اعلام شده بود و بسیاری از سیاستمداران آلمان این سفر را انتقادی می‌بینند؛ در این گزارش آمده بود که بخشی از انتقادهای ایرانیان و حتی اپوزیسیون به دلایلی از جمله حمایت او از اسرائیل برمی‌گردد.

همچنین استفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان اعلام کرده بود که پهلوی در جریان سفرش به برلین از سوی نمایندگان دولت مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان هم گفته بود که پهلوی به عنوان یک شخص حقیقی به آلمان می‌آید؛ این یعنی که دولت‌های اروپایی جایگاهی رسمی حتی بعنوان مخالف حکومت برای او قائل نیستند و نسبت به رسمیت دادن به پهلوی محتاط عمل می‌کنند. جاندو اوزدمیر، سخنگوی سیاست خارجی حزب چپ آلمان، دیدار برنامه‌ریزی‌شده میان پهلوی و نمایندگان بوندستاگ یا همان پارلمان آلمان را بسیار مشکل‌آفرین خوانده و اعلام کرد در این دیدار شرکت نخواهد کرد. اوزدمیر به تاگس‌اشپیگل گفت که پهلوی از میراث استبدادی دیکتاتوری پدرش فاصله نمی‌گیرد و یک دموکرات معتبر نیست.

لوئیز آمستبرگ، سخنگوی سیاست خارجی حزب سبزها نیز به روزنامه تاگس‌اشپیگل گفت که پهلوی در میان جامعه ایرانیان به شدت قطب‌بندی ایجاد می‌کند و تاکید کرد که در جریان این گفت‌وگوها، باید از مواضع سیاسی او نیز انتقاد شود. هفته گذشته نیز پارلمان اروپا دعوت از رضا پهلوی را رد کرد و دیدارهای تور اروپاگردی وی تنها منحصر به چند نماینده و البته نقادی رسانه‌های محلی به شخصیت و پیشینه اوست.