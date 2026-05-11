به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مسابقات موسیقی یوروویژن ۲۰۲۶ چند روز پیش از آغاز رسمی، به دلیل ادامه حضور رژیم صهیونیستی در این رقابت‌ها، با بحرانی کم‌ سابقه روبه‌رو شده است و موجی از تحریم و کناره‌گیری را در اروپا به دنبال داشته است.

قرار است هفتادمین دوره یورو ویژن از ۱۲ تا ۱۶ ماه مه در شهر وین برگزار شود، اما تصمیم اتحادیه اروپا برای ادامه حضور رژیم صهیونیستی، اعتراض شماری از کشورهای اروپایی را برانگیخته است.

در همین راستا، ۵ کشور اروپایی شامل ایرلند، اسپانیا، اسلوونی، هلند و ایسلند اعلام کردند از شرکت در یوروویژن ۲۰۲۶ انصراف می‌دهند. رسانه‌های اروپایی این اقدام را بزرگ‌ترین موج تحریم یوروویژن از دهه ۱۹۷۰ تاکنون توصیف کرده‌اند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مجمع عمومی اتحادیه اروپا با برگزاری رأی‌گیری جداگانه درباره حذف رژیم صهیونیستی از این مسابقات مخالفت کرده و تنها مجموعه‌ای از قوانین جدید برای محدود کردن دخالت دولت‌ها و تبلیغات سازمان‌ یافته در رأی‌گیری را تصویب کرد.

اتحادیه پخش اروپا اعلام کرد اکثریت اعضا نیازی به رأی‌گیری مجدد درباره حضور اسرائیل ندیده‌اند و مسابقات طبق برنامه برگزار خواهد شد.

در این میان، سازمان رادیو و تلویزیون اسپانیا که پیش‌تر در سپتامبر ۲۰۲۵ خروج خود را اعلام کرده بود، تاکید کرد تصمیمش قطعی است و مسابقات نیمه‌ نهایی و نهایی یوروویژن را نیز تحریم خواهد کرد.

همزمان بیش از هزار هنرمند و فعال فرهنگی اروپایی با امضای نامه‌ای سرگشاده خواستار حذف رژیم صهیونیستی از یوروویژن شدند. آنها تاکید کردند ادامه حضور تل آویو با وجود حذف روسیه پس از جنگ اوکراین، نشان ‌دهنده استانداردهای دوگانه است.

این کمپین از سوی چهره‌های هنری شناخته‌ شده‌ای مانند برایان اینو و مکلمور نیز حمایت شده است. همچنین سرتاب ارنر، برنده سابق یوروویژن از ترکیه، دعوت رسمی برای حضور در مراسم پایانی این دوره را رد کرد و دلیل آن را تنش‌های سیاسی جهانی عنوان کرد.