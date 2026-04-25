به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در بازدید سرزده از نانواییهای سطح شهر،افزود: با اقدامات صورت گرفته، وضعیت تامین آرد، کیفیت پخت نان، رعایت بهداشت محیط و نحوه خدمترسانی به شهروندان در نانوایی های شهرستان مطلوب و قابل قبول است.
کاظمی با اشاره به برخی مشکلات از جمله تشکیل صفهای طولانی در برخی نانواییها افزود: برخی مشکلات و مطالبات دیگر از قبیل درخواست برای افزایش سهمیه آرد نانوایان، ضرورت اصلاح قیمت نان، نارضایتی برخی نانوایان از عملکرد سیستم «نانینو» و گلایه از پرداخت نشدن یارانه نانوایان مطرح شده که بررسی دقیق این موارد در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: همچنین تخلفاتی مانند کمفروشی، گرانفروشی و رعایت نکردن ضوابط جاری از سوی برخی نانوایان سنگکی نیز به عنوان موارد قابل رسیدگی مطرح شد.
فرماندار زنجان با تاکید بر ضرورت تداوم نظارتها گفت: هدف از این بازدیدهای میدانی، اطمینان از تامین نان باکیفیت و بهموقع برای مردم است.
وی به آمادهباش تیمهای نظارتی استان اشاره و خاطر نشان کرد: در موارد معدودی که احتمال بروز تخلف یا کاستی وجود داشته باشد، موضوع با جدیت و بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
به گفته فرماندار زنجان، نظارت بر عملکرد نانواییها مستمر است و هرگونه مشکل احتمالی از طریق دستگاههای مسئول بررسی و اصلاح میشود.
