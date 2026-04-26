سیامک مردانه بازیگر و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نگارش یک فیلمنامه‌ درباره ماکان نصیری شهید مفقودالاثر فاجعه مدرسه میناب توضیح داد: تمرکز این فیلمنامه بر شخصیت ماکان نصیری معطوف است زیرا پیکر این کودک هفت‌ساله هرگز یافت نشد. همه ما در زندگی سوگ را تجربه کرده‌ایم و می‌دانیم در مواردی که پیکر فردی پیدا نمی‌شود، خانواده وی تا مدت‌ها به آرامش نمی‌رسند و ناچار هستند بر مزار خالی از پیکر بنشینند.

وی درباره جزئیات این فیلمنامه گفت: روایت فیلمنامه به صورت خطی طراحی شده و قصد من بر این است که داستان را از ۲ شب پیش از وقوع حادثه مدرسه میناب آغاز کنم و داستان تا به امروز که یک قبر خالی به عنوان یادبود ماکان نصیری در مسجد قرار داده شده است، ادامه پیدا کند.

این کارگردان درباره دیدار با خانواده شهید عنوان کرد: بسیار برای ملاقات با خانواده ماکان تلاش کردم و از طریق دایی او آنها را در خمینی‌شهر یافتم. زمانی که متوجه شدند قصد دارم فیلمنامه‌ای درباره فرزندشان بنویسم از این مساله استقبال کردند. با وجود اینکه بازگو کردن بسیاری از خاطرات و اتفاقات برایشان سخت بود ساعت‌ها به گفتگو پرداختیم و به درک جامعی از شخصیت ماکان، وضعیت خانواده و وقایع چند روز قبل از حادثه تا همین امروز دست یافتیم.

وی درباره تجربه دیدار با خانواده ماکان نصیری گفت: واقعیت این است که خانواده ماکان هنوز به دلیل فاجعه‌ای که از سر گذرانده‌اند شرایط ویژه‌ای دارند اما تنها چیزی که می‌تواند قلب ما را کمی آرام کند این است که شکرخدا مردم آنها را در این شرایط تنها نگذاشته‌اند.

کارگردان سریال «محکوم» تاکید کرد: مادامی که حادثه‌ای در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد، پرداختن به آن بیشتر جنبه سطحی پیدا می‌کند اما زمانی که بخواهید درباره فاجعه‌ای مانند حمله به مدرسه میناب فیلم بسازید، این اثر می‌تواند به سندی برای جهانیان تبدیل شود و به آیندگان نشان دهد که آمریکا در این برهه زمانی چه جنایاتی در ایران انجام داد.

مردانه در پایان اظهار کرد: در حال حاضر روی طرح فیلمنامه کار می‌کنم و قصد ندارم داستان را فدای زمان‌بندی تولید کنم. فایل‌های صوتی خانواده را پیوسته مرور کرده و محتوای آنها را به رشته تحریر درمی‌آورم. همچنین کارگردانی این اثر نیز بر عهده خودم خواهد بود و قصد دارم برای حمایت این طرح را به یکی از ارگان‌ها ارائه کنم.