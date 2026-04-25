به گزارش خبرگزاری مهر، نوید خاصه‌باف مدیرعامل سازمان سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴، از تحقق دستاوردهای حوزه جذب سرمایه و نوآوری در تأمین مالی و افزایش چشمگیر درآمدها خبر داد.

وی با اشاره به تحقق ۴۴۵ درصدی درآمد در سال ۱۴۰۴ نسبت به تکلیف مصوب، اظهار داشت: در حالی که تکلیف درآمدی سازمان مبلغ یک همت تعیین شده بود، با تلاش همکاران، همراهی سرمایه‌گذاران و مجموعه شهرداری تهران این رقم به ۴۴۵۱ میلیارد تومان رسید.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را از دیگر محورهای برجسته عملکرد سال گذشته برشمرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۶ قرارداد جدید بالغ بر ۷،۵ همت به امضا رسید که شامل یک ابرپروژه به ارزش ۵،۲ همت و ۳۵ پروژه متوسط و کوچک مقیاس به ارزش ۲،۳ همت در مناطق مختلف شهر است. این پروژه‌ها عمدتاً در حوزه‌های خدمات خودرویی، تفریحی، ورزشی و تجاری تعریف شده‌اند که نشان‌دهنده جهشی معنادار در بهره‌وری و اعتماد سرمایه‌گذاران به مدیریت شهری‌ست.

خاصه‌باف در ادامه، راه‌اندازی سکوی خانه‌ریز را از اقدامات راهبردی سازمان دانست و تصریح کرد: سکوی مشارکتی «خانه‌ریز» با هدف مولدسازی سرمایه‌های خرد مردمی و تأمین مالی پروژه‌های شهری، در راستای تحقق برنامه‌های شهردار محترم تهران راه‌اندازی شد که گامی مهم در مردمی‌سازی اقتصاد شهری محسوب می‌شود.

وی همچنین به تعیین‌تکلیف پروژه‌های سنواتی اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۹ پروژه که بین ۶ تا ۸ سال بلاتکلیف مانده بودند، با ارزشی بالغ بر ۹۰ همت تعیین‌تکلیف شدند که این اقدام، نقش مؤثری در فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد شهری ایفا کرده است.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، اقدامات حوزه آموزش، اصلاحات ساختاری و توسعه زیرساخت‌های مدیریتی را نیز تشریح کرد و افزود: تدوین اطلس جامع سرمایه‌گذاری شهرداری تهران به عنوان یکی از تکالیف برنامه تحول و پیشرفت شهر، برگزاری ۲۴ دوره آموزشی با مجموع ۴۱۰۰ نفر-ساعت، برگزاری همایش‌های تخصصی میان مدیران شهری و سرمایه‌گذاران، توسعه داشبورد مدیریتی، تدوین دستورالعمل‌های مالی پروژه‌های مشارکتی و تصویب ساختار جدید سازمان، از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

خاصه‌باف در پایان، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آتی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت پروژه‌های جاری و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده، در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشیم.