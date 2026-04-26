به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرداسی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد این اداره در سال ۱۴۰۴، به رشد چشمگیر در توزیع عوارض اشاره کرد و گفت: مجموع عوارض عمومی و آلایندگی توزیع شده در سال ۱۴۰۴ به ۶۵۷۰ همت رسید که این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳، از ۹۱ درصد افزایش برخوردار بوده است.

وی افزود: در همین راستا، در آخرین ماه سال یعنی اسفند ۱۴۰۴، مبلغ ۳۶۳ میلیارد تومان از انواع عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع شد.

مرداسی همچنین به چالش‌های اجرایی و تداوم خدمات‌رسانی اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود تخلیه کامل ساختمان اداری، تلاش کردیم تا با استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود، خدمات بهینه و رضایت‌بخشی را به مراجعان ارائه دهیم تا امور اداری آنان دچار اختلال نشود.

مدیرکل امور مالیاتی یزد در پایان بر رویکرد تعاملی این اداره تأکید کرد و بیان کرد: در راستای افزایش تعامل و بهبود ارتباط با مودیان، بر تسهیل امور، پاسخگویی دقیق و رفع ابهامات آنان تمرکز ویژه‌ای داشتیم تا این اقدامات به بهبود کیفیت خدمات عمومی در استان یزد کمک کند.