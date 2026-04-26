۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

توزیع ۳۶۳ میلیاردی عوارض مالیاتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد

توزیع ۳۶۳ میلیاردی عوارض مالیاتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد

یزد - مدیرکل امور مالیاتی استان یزد، از توزیع ۳۶۳ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در اسفند ماه ۱۴۰۴ بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرداسی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح عملکرد این اداره در سال ۱۴۰۴، به رشد چشمگیر در توزیع عوارض اشاره کرد و گفت: مجموع عوارض عمومی و آلایندگی توزیع شده در سال ۱۴۰۴ به ۶۵۷۰ همت رسید که این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳، از ۹۱ درصد افزایش برخوردار بوده است.

وی افزود: در همین راستا، در آخرین ماه سال یعنی اسفند ۱۴۰۴، مبلغ ۳۶۳ میلیارد تومان از انواع عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع شد.

مرداسی همچنین به چالش‌های اجرایی و تداوم خدمات‌رسانی اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود تخلیه کامل ساختمان اداری، تلاش کردیم تا با استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود، خدمات بهینه و رضایت‌بخشی را به مراجعان ارائه دهیم تا امور اداری آنان دچار اختلال نشود.

مدیرکل امور مالیاتی یزد در پایان بر رویکرد تعاملی این اداره تأکید کرد و بیان کرد: در راستای افزایش تعامل و بهبود ارتباط با مودیان، بر تسهیل امور، پاسخگویی دقیق و رفع ابهامات آنان تمرکز ویژه‌ای داشتیم تا این اقدامات به بهبود کیفیت خدمات عمومی در استان یزد کمک کند.

