کاروان رضوی «زیر سایه خورشید» وارد قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان فرهنگی معنوی «زیر سایه خورشید» که با هدف گسترش فرهنگ رضوی و در ایام دهه کرامت به نقاط مختلف کشور سفر می‌کند، صبح شنبه با حضور جمعی از خادمان بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و با پرچم متبرک این آستان مقدس وارد استان قم شد.



میزبانی این آیین معنوی را «مجمع عاشقان حضرت محسن(ع)» برعهده داشت و حضور مردم مشتاق، حال و هوایی خاص به مراسم بخشید.



با ورود این کاروان به ایستگاه راه آهن قم، فضای شهر قم از عطر صلوات و سلام به حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) آکنده شد و دل‌های دلداده را روانه مشهدالرضا کرد.



در این آیین، خادمان رضوی در میان جمعیت عاشقان اهل‌بیت(ع) با در دست داشتن پرچم متبرک امام هشتم، پیام مهر، کرامت و ولایت را به مردم قم رساندند.



این کاروان قرار است برنامه های مختلفی از جمله خطبه خوانی، حضور در بیمارستان‌ها، دیدار با خانواده های شهدا و همچنین حضور در برخی اماکن از جمله گلزار شهدای علی بن جعفر علیه السلام داشته باشند.



کاروان «زیر سایه خورشید» همه ساله همزمان با دهه کرامت در شهرهای مختلف کشور حضور می‌یابد و امسال نیز برنامه‌های این کاروان در قم برگزار می‌شود.



رویکرد این حرکت، تقویت بینش دینی، هم‌افزایی فرهنگی و پیوند بیشتر مردم با معارف اهل‌بیت(ع) عنوان شده است.