به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن در نخستین شورای اداری سال ۱۴۰۵ از رویکرد جدید این مجموعه برای تقویت هویت فرهنگی و توزیع عادلانه فعالیتها در سطح استان خبر داد.
وی با اشاره به تخصیص اعتبارات فرهنگی به شهرستانها اظهار کرد: یک میلیارد تومان اعتبار فرهنگی به شهرستانها اختصاص یافته و برنامهریزی شده بخشی از این منابع بهصورت هدفمند در اختیار انجمنهای ادبی قرار گیرد.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ادامه داد: انجمنهای ادبی از ارکان فرهنگی وابسته به ارشاد هستند و انتظار میرود سایر نهادها از جمله شهرداریها و کتابخانهها نیز در حمایت از این انجمنها مشارکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه در حوزه کتاب اقدامات حمایتی خوبی انجام شده است، افزود: در سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان کتاب اهدا و ۲۰۰ میلیون تومان کتاب خریداری شده است.
فروتن با تأکید بر رویکرد هویتی در برنامههای سال جاری گفت: تلاش داریم نگاه به فعالیتهای فرهنگی را به سمت تقویت هویت بومی سوق دهیم که در همین راستا برگزاری مستمر رویدادهایی همچون جایزه ادبی میتواند به شکلگیری جریانهای ماندگار فرهنگی منجر شود و انتخاب «کتاب سال» نیز بهعنوان یک جریان حمایتی از نویسندگان دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: حمایتها باید به سمت تقویت فرهنگ عمومی هدایت شود و لازم است با همافزایی مسیر توسعه فرهنگی را در استان پیش ببریم و هر شهرستان میتواند بهعنوان قطب یک فعالیت فرهنگی یا هنری تعریف شود.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به ضرورت آسیبشناسی فعالیتها ادامه داد: درسال گذشته بخشی از برنامهها بهدلیل شرایط موجود دچار انحراف شد اما اکثر رویدادهای مناسبتی در زمان تعیین شده برگزار گردید.
وی گفت: ۶۰ درصد فعالیتهای صنوف فرهنگی در همدان متمرکز شده و سایر شهرستان ها و سهم کمتری دارند که شرایط مطلوب نیست و باید به سمت توزیع متوازن حرکت کنیم.
فروتن پیشنهاد برگزاری ماهانه «روز فرهنگ و هنر» در هر شهرستان را ارائه داد و افزود: این رویداد ماهانه میتواند به پویایی بیشتر فضای فرهنگی کمک کند.
فروتن در پایان افزود: همچنین ارائه IP ثابت از سوی مؤسسات فرهنگی و چاپخانهها امکان دسترسی بهتر به خدمات اینترنتی برای این مجموعهها فراهم شده است.
