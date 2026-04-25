  1. استانها
  2. تهران
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

شهردار ورامین: ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه تا پایان اردیبهشت افتتاح می‌شود

ورامین-شهردار ورامین، از افتتاح ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی تا پایان ماه جاری خبر داده و گفت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان پروژه دیگر نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مومنی، شهردار ورامین، صبح شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: برنامه‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین برای سال ۱۴۰۴ با موفقیت پیش رفته است.

به گفته مومنی، پروژه عمرانی کمربندی شمال-جنوب شهر (بلوار قائم) و سایر پروژه‌های عمومی در نقاط مختلف شهر در دست اجرا است.

شهردار ورامین افزود: همین امروز، تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه قابل افتتاح داریم و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز پروژه پیش‌بینی شده تا پایان سال به شهروندان عزیز خدمت ارائه دهیم.

او همچنین از بودجه سال ۱۴۰۵ و پروژه‌های زیرساختی پیش‌بینی شده برای شهر خبر داد.

مومنی در ادامه گفت: همشهریان عزیز در هشت نقطه شهر هر شب حضور میدانی دارند و با پشتیبانی شهرداری، خدمات شایسته‌ای به نیروهای نظامی و امنیتی کشور ارائه می‌شود.

کد مطلب 6810577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها