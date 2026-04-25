به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مومنی، شهردار ورامین، صبح شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: برنامههای شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین برای سال ۱۴۰۴ با موفقیت پیش رفته است.
به گفته مومنی، پروژه عمرانی کمربندی شمال-جنوب شهر (بلوار قائم) و سایر پروژههای عمومی در نقاط مختلف شهر در دست اجرا است.
شهردار ورامین افزود: همین امروز، تا پایان اردیبهشت ماه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه قابل افتتاح داریم و ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز پروژه پیشبینی شده تا پایان سال به شهروندان عزیز خدمت ارائه دهیم.
او همچنین از بودجه سال ۱۴۰۵ و پروژههای زیرساختی پیشبینی شده برای شهر خبر داد.
مومنی در ادامه گفت: همشهریان عزیز در هشت نقطه شهر هر شب حضور میدانی دارند و با پشتیبانی شهرداری، خدمات شایستهای به نیروهای نظامی و امنیتی کشور ارائه میشود.
