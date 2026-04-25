به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه شنبه در مراسم ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری گرگان، از افزایش قابل توجه بودجه مدیریت شهری مرکز استان خبر داد و گفت: بودجه امسال شهرداری گرگان به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته و تحقق این رقم در شرایط اقتصادی فعلی، اقدامی مهم و قابل توجه است.
وی با بیان اینکه این افزایش بودجه باید به بهبود ملموس خدمات شهری منجر شود، افزود: انتظار داریم این منابع مالی در مسیر اجرای طرحهای مهم، تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان هزینه شود تا مردم گرگان طعم واقعی پیشرفت را لمس کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشایی معابر شهری اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری باید ساماندهی معابر، رفع گرههای ترافیکی و رسیدگی به بافتهای فرسوده و قدیمی شهر باشد؛ چرا که این اقدامات نقش مستقیمی در رضایت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.
استاندار گلستان همچنین رسیدگی به فضای سبز، توسعه پارکها و ارتقای منظر شهری را از دیگر مطالبات جدی مردم دانست و گفت: توجه به این بخشها موجب افزایش امید و نشاط اجتماعی در شهر خواهد شد.
طهماسبی ادامه داد: تقویت حوزه فرهنگی، پیگیری اجرای کمربندی دوم گرگان، توسعه زیرساختهای مرتبط با پارک پسماند و اختصاص بیش از ۲۰ هکتار زمین در اختیار شهرداری از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین بر لزوم اجرای پروژه تلهکابین گرگان و پیگیری اصولی بلندمرتبهسازی در شهر تأکید کرد و افزود: این طرحها میتوانند در مسیر توسعه پایدار شهری و رونق اقتصادی گرگان نقش مؤثری ایفا کنند.
