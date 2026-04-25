۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷

بودجه ۶ همتی شهرداری گرگان صرف توسعه شهری و پروژه‌های نیمه‌تمام شود

گرگان-استاندار گلستان با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی بودجه شهرداری گرگان گفت: بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی امسال باید در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ساماندهی بافت های فرسوده هزینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه شنبه در مراسم ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری گرگان، از افزایش قابل توجه بودجه مدیریت شهری مرکز استان خبر داد و گفت: بودجه امسال شهرداری گرگان به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته و تحقق این رقم در شرایط اقتصادی فعلی، اقدامی مهم و قابل توجه است.

وی با بیان اینکه این افزایش بودجه باید به بهبود ملموس خدمات شهری منجر شود، افزود: انتظار داریم این منابع مالی در مسیر اجرای طرح‌های مهم، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان هزینه شود تا مردم گرگان طعم واقعی پیشرفت را لمس کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بازگشایی معابر شهری اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری باید ساماندهی معابر، رفع گره‌های ترافیکی و رسیدگی به بافت‌های فرسوده و قدیمی شهر باشد؛ چرا که این اقدامات نقش مستقیمی در رضایت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

استاندار گلستان همچنین رسیدگی به فضای سبز، توسعه پارک‌ها و ارتقای منظر شهری را از دیگر مطالبات جدی مردم دانست و گفت: توجه به این بخش‌ها موجب افزایش امید و نشاط اجتماعی در شهر خواهد شد.

طهماسبی ادامه داد: تقویت حوزه فرهنگی، پیگیری اجرای کمربندی دوم گرگان، توسعه زیرساخت‌های مرتبط با پارک پسماند و اختصاص بیش از ۲۰ هکتار زمین در اختیار شهرداری از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر لزوم اجرای پروژه تله‌کابین گرگان و پیگیری اصولی بلندمرتبه‌سازی در شهر تأکید کرد و افزود: این طرح‌ها می‌توانند در مسیر توسعه پایدار شهری و رونق اقتصادی گرگان نقش مؤثری ایفا کنند.

    • بی نام IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      حرف ها و تعارفات همیشگی که هیچ وقت عملی نمی شود!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها