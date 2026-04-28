معجزه مردم در تأمین خون بیماران؛ رکوردزنی ذخایر خونی در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که سازمان انتقال خون ایران با انتقادات جدی نسبت به فرسودگی زیرساخت‌ها و کاستی‌های نیروی انسانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، عملکرد این سازمان در جریان جنگ اخیر نشان داده که بدنه اجرایی آن با روحیه جهادی توانسته از بروز بحران در تأمین فرآورده‌های خونی جلوگیری کند. با این حال، یک گزارش میدانی از وضعیت داروهای بیماران خاص نشان می‌دهد که سه قلم داروی استراتژیک ماه‌هاست در چرخه توزیع وجود ندارد و بیماران ناچار به تحمل سخت‌ترین شرایط درمانی قدیمی هستند.

یونس عرب مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان انتقال خون ایران، علیرغم مواجهه با چالش‌های ساختاری و انتقادات جدی به عملکرد دولت و وزارت بهداشت در حوزه نوسازی، توانسته است در جریان جنگ اخیر خدماتی فراتر از انتظار ارائه دهد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، کم‌کاری‌های مشهودی در زمینه توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های اساسی این سازمان، به‌ویژه در بخش پالایشگاه‌های خون و پایگاه‌های استانی صورت گرفته است. فرسودگی تجهیزات و کمبود منابع انسانی در کنار نابرابری‌های حقوقی و معیشتی کارکنان نسبت به سایر بخش‌های دانشگاهی، از جمله چالش‌های پیش روی این سازمان بوده است.

عرب اظهار داشت: با این وجود، در طول جنگ تحمیلی سوم، بدنه اجرایی و پرسنل سازمان انتقال خون با روحیه‌ای جهادگرانه در صحنه حاضر شده‌اند. این تلاش‌های شبانه‌روزی که با وجود تمامی محدودیت‌ها صورت گرفته، منجر به ارائه خدماتی مافوق تصور در جهت مداوای بیماران و آسیب‌دیدگان شده است.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران اذعان کرد: در کنار مجاهدت پرسنل، «حضور چشمگیر و داوطلبانه مردم» به عنوان رکن اصلی موفقیت در تأمین ذخایر خونی معرفی شده است؛ حضوری که فرآیند امدادرسانی را تداوم بخشیده و مانع از بروز بحران در تأمین فرآورده‌های مورد نیاز شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت ذخایر خونی، توضیح داد: چرخه تأمین خون در وضعیت مطلوبی قرار دارد. هم‌اکنون علاوه بر تأمین کامل نیاز روزانه بیماران و مراکز درمانی، بخش قابل توجهی از فرآورده‌های خونی نیز ذخیره‌سازی شده است و در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در پاسخگویی به نیازهای خونی کشور وجود ندارد.

نقش استراتژیک پالایشگاه‌های خون در حفظ جان بیماران در زمان جنگ

در ادامه معصومه صادق‌زاده عضو هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران نیز با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت ذخایر پالایشگاه‌های خون گفتگو کرد و توضیح داد: در پی تداوم شرایط جنگی، آخرین گزارش‌ها از وضعیت زیرساخت‌های سلامت نشان‌دهنده نقش بی‌بدیل پالایشگاه‌های خون در مدیریت بحران و پیشگیری از تلفات انسانی است. حضوری که منجر به جهش در آمار اهدای خون و افزایش ۲.۵ درصدی در تراز ذخایر خونی کشور شده است. این حجم از ذخیره‌سازی که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود، مستقیماً مرهون همبستگی ملی و پاسخگوی نیازهای حیاتی کشور در روزهای نبرد بوده است.

وی اظهار داشت: در کنار این دستاورد، بررسی وضعیت داروهای مشتق از پلاسما حاکی از یک شرایط دوگانه است. سه داروی استراتژیک شامل «فاکتور ۹»، «فاکتور ۱۳» و «هیومن» (مورد نیاز بیماران خاص)، ماه‌هاست که در چرخه توزیع کشوری وجود ندارد. در چنین شرایط بحرانی، اگر ظرفیت‌های فعلی پالایشگاه‌های خون برای تبدیل خون به فرآورده‌هایی نظیر «کرایو»، «پلاسما» و «پلاکت» وجود نداشت، کشور با یک فاجعه انسانی روبرو می‌شد.

صادقی‌زاده متذکر شد: به دلیل فقدان داروهای نوین، بیماران در حال حاضر ناچار به استفاده از شیوه‌های درمانی قدیمی و سنتی هستند. این تغییر رویه درمانی به معنای بازگشت به استانداردهای سال‌های گذشته است که طی آن، بیماران ناچارند ساعت‌ها بر روی تخت‌های بیمارستانی برای دریافت فرآورده‌های خونی جایگزین منتظر بمانند.

وی تصریح کرد: هرچند این وضعیت منجر به افت محسوس کیفیت زندگی و تغییر استانداردهای سلامت بیماران شده و سختی‌های بسیاری را به آنان تحمیل کرده است، اما نکته کلیدی و امیدوارکننده اینجاست که در سایه فعالیت پالایشگاه‌ها و تبدیل خون به فرآورده‌های جایگزین، تاکنون هیچ موردی از فوت بیماران به دلیل کمبود دارو گزارش نشده است.

صادقی‌زاده ضمن تقدیر از مدیریت و بدنه اجرایی سازمان انتقال خون ایران برای ایجاد این فرصت حیاتی، بر نقش پررنگ و راهبردی پالایشگاه‌های خون تأکید و خاطر نشان کرد: زیرساختی که در میانه جنگ، مانع از فروپاشی پروتکل‌های درمانی برای بیماران وابسته به خون شده و جان آنان را حفظ کرده است.