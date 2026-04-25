به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ‌الصنایع شهردار منطقه ۱۰ پایتخت، از افتتاح نخستین پارکینگ - پناهگاه پایتخت خبر داد و اظهار کرد: پارکینگ اعتماد در یک سازه چندمنظوره در منطقه ۱۰ به زودی افتتاح خواهد شد، فضایی که در شرایط عادی پارکینگ و در زمان بحران، ظرفیت اسکان چند هزار نفر را دارد.

وی در توضیح جزئیات این سازه بیان کرد: پارکینگ اعتماد با زیربنایی در حدود ۲۶۰۰ مترمربع در ۴ طبقه زیرسطحی، ظرفیت ۲۷۵ واحد پارک را دارا خواهد بود، پروژه ای که از سال گذشته کار ساخت آن آغاز شده است و در حال حاضر در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۰ با اشاره به اینکه ساخت دو پارکینگ دیگر که قابل استفاده به عنوان پناهگاه هستند نیز در دستور کار شهرداری منطقه قرار دارد، عنوان کرد: این مجموعه ها در شرایط عادی به‌عنوان پارکینگ استفاده می‌شوند و در شرایط بحرانی مانند جنگ به پناهگاه تبدیل خواهند شد و ظرفیت چند هزار نفر را دارند.