۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

افزایش ایمنی جاده‌های سمنان با خط‌کشی سرد؛۲۲۰کیلومتر وضوح بیشتری یافت

سمنان- معاون راهداری استان سمنان از اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی در ۲۲۰ کیلومتر راه های استان خبر داد و گفت: هدف این اقدام افزایش وضوح دید رانندگان در مسیرهای پر تردد است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت صبح شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از اجرای عملیات خط کشی با رنگ سرد ترافیکی در ۲۲۰ کیلومتر راه های استان خبر داد و بیان کرد: نظیر این اقدامات در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی کاربران جاده ای اثر گذار است.

وی ادامه داد: این اقدامات به تفکیک ۱۱۰ کیلومتر محور سمنان- دامغان، ۴۰ کیلومتر کمربندی دامغان و ۷۰ کیلومتر محور دامغان به شاهرود را شامل می شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با تاکید بر ارتقای ایمنی رانندگان از رویکرد این طرح است، اضافه کرد: این اقدام در افزایش وضوح دید رانندگان به ویژه مسیرهای پر تردد نقش مهم دارد.

صداقت ادامه داد: اجرای به موقع خط کشی ها و به روز رسانی علائم جاده ای و نگهداری راه های استان سمنان با توجه به نقش آن ها در روان سازی تردد جز برنامه های مستمر این اداره کل است.

وی افزود: ادامه و تکمیل این نوع خط کشی برای مابقی راه های مواصلاتی استان سمنان تا پایان سال جاری در دستور کار است.

کد مطلب 6810660

