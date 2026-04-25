به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت صبح شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از اجرای عملیات خط کشی با رنگ سرد ترافیکی در ۲۲۰ کیلومتر راه های استان خبر داد و بیان کرد: نظیر این اقدامات در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی کاربران جاده ای اثر گذار است.

وی ادامه داد: این اقدامات به تفکیک ۱۱۰ کیلومتر محور سمنان- دامغان، ۴۰ کیلومتر کمربندی دامغان و ۷۰ کیلومتر محور دامغان به شاهرود را شامل می شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با تاکید بر ارتقای ایمنی رانندگان از رویکرد این طرح است، اضافه کرد: این اقدام در افزایش وضوح دید رانندگان به ویژه مسیرهای پر تردد نقش مهم دارد.

صداقت ادامه داد: اجرای به موقع خط کشی ها و به روز رسانی علائم جاده ای و نگهداری راه های استان سمنان با توجه به نقش آن ها در روان سازی تردد جز برنامه های مستمر این اداره کل است.

وی افزود: ادامه و تکمیل این نوع خط کشی برای مابقی راه های مواصلاتی استان سمنان تا پایان سال جاری در دستور کار است.