به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی پیش از ظهر شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان ضمن اشاره به اهمیت خط‌کشی راه‌ها در هدایت ایمن کاربران جاده‌ای اظهار کرد: خط‌کشی محورهای اصلی، فرعی و روستایی از مهم‌ترین اقدامات نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها محسوب می‌شود.

وی با تاکید به نقش مؤثری در افزایش دید رانندگان وسایل نقلیه به‌ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی، یادآور شد: این اقدامات به کاهش احتمال وقوع تصادفات کمک می کند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌هزار و ۶۵۰ کیلومتر از راه‌های استان تحت عملیات خط‌کشی قرار گرفته است، افزود: این عملیات بر اساس اولویت‌بندی محورهای مواصلاتی در نقاط مختلف استان اجرا شده و روند آن همچنان ادامه دارد.

موسوی ادامه داد: نصب و نوسازی تابلوها و علائم ایمنی، تعمیر و بازسازی گاردریل‌ها، آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز، شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی‌ها، لکه‌گیری و روکش آسفالت، پاکسازی و ساماندهی حریم راه‌ها، نصب تجهیزات ایمنی و همچنین نگهداری ابنیه فنی از دیگر برنامه‌های در حال اجرای این اداره‌کل است.

موسوی تأکید کرد: اجرای مستمر این اقدامات در کنار حضور فعال راهداران در محورهای مواصلاتی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی راه‌ها، تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای دارد و می کوشیم با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، سطح ایمنی راه‌های استان بیش از پیش افزایش یابد.