  1. استانها
  2. سمنان
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

اجرای ۱۶۵۰ کیلومتر خط کشی در جاده‌های سمنان؛ تردد ایمن‌تر می‌شود

اجرای ۱۶۵۰ کیلومتر خط کشی در جاده‌های سمنان؛ تردد ایمن‌تر می‌شود

سمنان- معاون اداره‌کل راهداری سمنان از اجرای یک هزار و ۶۵۰ کیلومتر خط کشی در محورهای مواصلاتی استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی تردد انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی پیش از ظهر شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان ضمن اشاره به اهمیت خط‌کشی راه‌ها در هدایت ایمن کاربران جاده‌ای اظهار کرد: خط‌کشی محورهای اصلی، فرعی و روستایی از مهم‌ترین اقدامات نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها محسوب می‌شود.

وی با تاکید به نقش مؤثری در افزایش دید رانندگان وسایل نقلیه به‌ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی، یادآور شد: این اقدامات به کاهش احتمال وقوع تصادفات کمک می کند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌هزار و ۶۵۰ کیلومتر از راه‌های استان تحت عملیات خط‌کشی قرار گرفته است، افزود: این عملیات بر اساس اولویت‌بندی محورهای مواصلاتی در نقاط مختلف استان اجرا شده و روند آن همچنان ادامه دارد.

موسوی ادامه داد: نصب و نوسازی تابلوها و علائم ایمنی، تعمیر و بازسازی گاردریل‌ها، آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز، شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی‌ها، لکه‌گیری و روکش آسفالت، پاکسازی و ساماندهی حریم راه‌ها، نصب تجهیزات ایمنی و همچنین نگهداری ابنیه فنی از دیگر برنامه‌های در حال اجرای این اداره‌کل است.

موسوی تأکید کرد: اجرای مستمر این اقدامات در کنار حضور فعال راهداران در محورهای مواصلاتی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی راه‌ها، تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای دارد و می کوشیم با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، سطح ایمنی راه‌های استان بیش از پیش افزایش یابد.

کد مطلب 6872004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها