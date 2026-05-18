اجرای آسفالت محور سمنان- چنداب؛ پیشرفت فیزیکی طرح ۴۵درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت ظهر دوشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت در محور سمنان- چنداب و بالعکس محدوده حاجی آباد خبر داد و افزود: این طرح با هدف ارتقا کیفیت محور در دست اجرا است.

وی پیشرفت فیزیکی طرح را ۴۵ درصد برشمرد و افزود: این طرح افزایش ایمنی تردد و بهبود سرویس دهی مسیر را به همراه دارد.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان اجرای این طرح را تسهیل تردد کاربران جاده ای دانست و ادامه داد: برای این پروژه ۶۰۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

صداقت از اصلاح یک نقطه حادثه خیر در محور چنداب به ایوانکی خبر داد و بیان داشت: عملیات ساماندهی، اصلاح و ایمن سازی دوربرگردان جنب آباد این مسیر در دستور کار است.

وی اعتبار این پروژه را ۹۳.۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد همراه است که شرایط عبور و مرور کاربران جاده ای را بهبود خواهد بخشید.