به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، مسائل اجتماعی و توسعه‌ای کشور، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر معیشت، اشتغال، سالمندی، توانمندسازی اجتماعی و خدمات زیرساختی، ماهیتی پیچیده، چندبعدی و وابسته به شرایط محلی دارند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که مواجهه اثربخش با این مسائل، صرفاً از مسیر اجرای پروژه‌های منفرد یا اتکا به یک مجری واحد امکان‌پذیر نیست، بلکه مستلزم بهره‌گیری از شبکه‌ای متنوع از بازیگران تخصصی است که بتوانند مسئله را به‌درستی بشناسند، ظرفیت‌های موجود را شناسایی کنند و مسیرهای عملیاتی حل مسئله را پیشنهاد دهند.

مؤسسه دانش‌بنیان برکت، به‌عنوان یکی از نهادهای پیشرو در حوزه نوآوری اجتماعی و توسعه، با مجموعه‌ای از مسائل اولویت‌دار در حوزه‌ها و مناطق مختلف کشور مواجه است. گستردگی موضوعات و تنوع جغرافیایی این مسائل ایجاب می‌کند که تعامل با ظرفیت‌های نوآورانه و ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی، نه به‌صورت موردی و پراکنده، بلکه در قالب یک سازوکار هماهنگ و قابل مدیریت انجام شود؛ سازوکاری که بتواند هم‌زمان پاسخ‌گوی نیازهای موضوعی و منطقه‌ای بوده و امکان پیگیری، ارزیابی و استفاده عملیاتی از نتایج را فراهم آورد.

در این چارچوب، ایجاد و راهبری «شبکه کارگزاران نوآوری اجتماعی» به‌عنوان یک رویکرد مؤثر برای سازمان‌دهی این تعاملات مطرح می‌شود. در این مدل، کارگزاران نوآوری اجتماعی، اعم از کارگزاران موضوعی و منطقه‌ای، نقش واسط میان مسائل واقعی مؤسسه و ظرفیت‌های اجرایی، نوآورانه و خدماتی کشور را ایفا می‌کنند.

این کارگزاران با شناخت بستر مسئله و زیست‌بوم محلی یا موضوعی، مأموریت می‌یابند ارائه‌دهندگان خدمات، راهکارها و مسیرهای عملیاتی مناسب را شناسایی و معرفی کنند. لذا موسسه برای نظم دهی و تنظیم گری در حوزه نوآوری اجتماعی اقدام به ایجاد یک شبکه ای در قالب یک سازوکار هماهنگ و قابل مدیریت تحت عنوان «شبکه ملی کارگزاران نوآوری اجتماعی» کرده است.

این شبکه با هدف ایجاد و راهبری این شبکه کارگزاران تدوین شده است. در این طرح، بنیاد زندگی به‌عنوان نهاد راهبر، مسئولیت صورت‌بندی مسائل، طراحی مأموریت‌های کارگزاری، شناسایی و به‌کارگیری کارگزاران مناسب، هدایت اجرای مأموریت‌ها و تجمیع نتایج را بر عهده دارد. تمرکز این طرح بر اجرای مأموریت‌های واقعی و حل مسائل اولویت‌دار این مؤسسه است و تلاش می‌کند با ایجاد یک سازوکار عملیاتی، زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت‌های نوآوری اجتماعی کشور را در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا فراهم سازد.

به واسطه شبکه ملی کارگزاران نوآوری اجتماعی، مسائل اولویت دار توسط کارگزاران به صورت موضوعی و منطقه ای شناسایی می شوند و در جریان دریافت خدمات از سوی موسسه برکت قرار می گیرند.

همچنین در سایه چنین شبکه ملی کارگزاری، بین عرضه و تقاضا در حوزه نوآوری اجتماعی ارتباط برقرار شده و بعد از آن به رویداد رعنا متصل می شوند(رعنا یکی از مهم ترین رویدادهای موسسه دانش بنیان برکت در زمینه حمایت از پروژه های فناورانه در زمینه نوآوری اجتماعی است). با ایجاد چنین شبکه ای قدرت حل مسئله در زمینه نوآوری اجتماعی افزایش می یابد.

شبکه ملی کارگزاران نوآوری اجتماعی بازیگران این حوزه را تایید و تنظیم می کند و با ارائه راهکارهای اجرای نوآوری اجتماعی گامی در راستای تسریع حل مسئله در حوزه نوآوری اجتماعی بر می دارد.

قرار است بعد از اجرای کار مجموعه ای از ماموریتهای تایید شده که قابلیت ارائه به سیستم نوآوری است به موسسه دانش بنیان برکت معرفی شود. این شبکه با سرمایه گزاری موسسه دانش بنیان برکت در قالب تسهیلات ۵۰ میلیارد ریالی از امسال به مرحله اجرایی می رسد.