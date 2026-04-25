به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، بر این اساس، برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد که صرفاً هزینه‌نگاری است، مبلغ ۹۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در بخش رساله‌های دکتری، رساله دکتری عادی با سقف ۴۵۳ میلیون تومان حمایت می‌شود. همچنین سقف حمایت از رساله‌های دکتری پیشرو که بسته به ارزیابی نهایی بین ۳۷۵ تا ۵۲۰ میلیون تومان تعیین می‌شود، به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. برای طرح‌های پسادکتری نیز مبلغ ۵۷۱ میلیون تومان به عنوان سقف حمایت اعلام شده که شامل تا ۴۰ میلیون تومان گرنت سالانه خواهد بود.

در زمینه طرح‌های پژوهشی عادی، سقف حمایت به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. این طرح‌ها در صورت برخورداری از همکاری بین‌المللی و حضور همکار خارجی، امکان افزایش حمایت تا ۱۰۰ میلیون تومان را خواهند داشت.

در بخش گرنت‌ها نیز، گرنت جوان با مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان سالانه و سقف ۸۰۰ میلیون تومان حمایت خواهد شد. همچنین گرنت پژوهشی با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان سالانه و سقف ۷۰۰ میلیون تومان ارائه می‌شود. برای هر دو گرنت، در صورت وجود همکاری بین‌المللی و حضور همکار خارجی، تا ۲۰۰ میلیون تومان به سقف حمایت افزوده خواهد شد.

در بخش «سایر حمایت‌ها»، کرسی پژوهشی سالانه ۱۰۰۰ میلیون تومان و با سقف ۱۲۰۰ میلیون تومان تعریف شده است و در صورت همکاری بین‌المللی، امکان افزایش تا ۱۰۰ میلیون تومان وجود دارد.

علاوه بر این، حمایت از طرح‌های بین‌المللی و همچنین فراخوان‌های برنامه‌محور بر اساس تصمیمات شورای علمی و ساختار حمایتی آن‌ها اعلام می‌شود و سقف مالی آنها به صورت موردی تعیین خواهد شد.