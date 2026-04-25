به گزارش خبرگزاری مهر، در این آیین که ساعت ۱۱ صبح آغاز خواهد شد؛ محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رودرا گائوراو شرست سفیر هندوستان در ایران، بلرام شکلا رایزن فرهنگی هندوستان در ایران، احسان‌الله شکراللهی رئیس اندیشگاه کتابخانه ملی ایران، سید حمید ضیایی استاد فلسفه و حکمت، سید علی موسوی قائم‌مقام بنیاد سعدی و مجید هادی مدیر انتشارات پیام عدالت (ناشر اثر) سخنرانی خواهند کرد.

کتاب «دوستداران وطن» از آثار آمبا پراساد، معروف به آقا صوفی هندی، از چهره‌های تأثیرگذار در تاریخ روابط فکری و فرهنگی ایران و هند به‌شمار می‌رود که با پژوهش و تصحیح علیرضا حبیبی بازنشر شده است. این اثر به بازتاب دیدگاه‌ها و فعالیت‌های این اندیشمند در حوزه وطن‌دوستی و مناسبات فرهنگی می‌پردازد.

رایزنی فرهنگی سفارت هندوستان در تهران در خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، خیابان پیمانی، پلاک ۷ واقع است.