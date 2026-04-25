بهره برداری از دستگاه کولونوسکوپی در بیمارستان رسول اکرم (ص) رشت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیگیری های موثر و انجام اقدامات لازم مدیریت درمان تامین اجتماعی استان،گام دیگری در ارتقای خدمات تشخیصی و سلامت استان برداشته شد و همزمان با فرا رسیدن هفته کار و کارگر ظهر شنبه با حضور فرید حبیبی رودسری مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان و جمعی از متخصصان و کارکنان پرتلاش بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، دستگاه کولونوسکوپی Full HD در واحد تشخیص ویژه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت نصب و به بهره‌برداری رسید.

این دستگاه با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال تأمین و نصب شده است. بهره برداری از این دستگاه پیشرفته، حاصل پیگیری‌های ویژه مدیریت درمان استات و همراهی و تلاش مجدانه ریاست بیمارستان بوده است.

بر اساس این گزارش، در ادامه این روند توسعه‌ای، با موافقت مدیر درمان مقرر شد نرم‌افزار تخصصی گزارش‌نویسی (Reporting) و آرشیو آندوسکوپی نیز تهیه و در فرآیند کاری واحد تشخیص ویژه مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند دقت ثبت اطلاعات، سرعت دسترسی و استانداردسازی گزارش‌ها را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.