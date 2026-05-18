ارتقای سیستم سرمایشی بیمارستان رسول اکرم(ص) رشت با نصب چیلرهای جدید

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حبیبی‌رودسری ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به فرسودگی و کاهش کارایی سیستم سرمایشی پیشین بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت اظهار کرد: چهار دستگاه چیلر یکپارچه هواخنک با ظرفیت واقعی ۱۸۰ تن تبرید برای هر دستگاه در این مرکز درمانی نصب و راه‌اندازی شده و تمامی بخش‌ها و واحدهای بیمارستان تحت پوشش کامل این سیستم قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه عملیات فنی، تست نهایی و راه‌اندازی چیلرها پس از نصب سخت‌افزاری با موفقیت انجام شده است، افزود: بهره‌برداری از این تجهیزات نقش مهمی در افزایش رضایتمندی بیماران و مراجعان خواهد داشت.

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با تأکید بر اهمیت پایداری سرمایش در مراکز درمانی، به‌ویژه در روزهای گرم سال، تصریح کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در عمل به تعهدات سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان و ایجاد محیطی استاندارد و مطبوع برای بیماران و کادر درمان است.

به گفته وی، با نصب چیلرهای جدید، بیمارستان رسول اکرم(ص) از نظر تأمین سرمایش پایدار و یکنواخت در بخش‌های مختلف از جمله ICU، اتاق‌های عمل و بخش‌های بستری به سطح مطلوبی از استانداردهای درمانی و زیست‌محیطی دست یافته است.

پیش از این، فرسودگی سیستم قبلی علاوه بر ایجاد نارضایتی بیماران و همراهان در روزهای گرم سال، موجب بروز مشکلاتی برای کارکنان و افزایش خطر برخی عفونت‌ها به دلیل بالا رفتن دمای محیط شده بود.

حبیبی‌رودسری با اشاره به اینکه رفع این مشکل یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت درمان بوده است، گفت: با تأمین به‌موقع اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریالی و پیگیری‌های مستمر، این پروژه به سرانجام رسید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: فرآیند خرید، نصب و راه‌اندازی چیلرهای جدید با در نظر گرفتن معیارهایی همچون راندمان انرژی، کاهش صدا و لرزش، و سهولت نگهداری و تعمیرات انجام شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان در پایان با قدردانی از حمایت‌های مسئولان سازمان و همکاری واحدهای فنی و مهندسی استان ابراز امیدواری کرد که با اجرای سایر پروژه‌ها و برنامه‌های پیش‌ِرو، شاهد ارتقای خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی بیمه‌شدگان در گیلان باشیم.