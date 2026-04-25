حکم ۷۰ میلیاردی تعزیرات برای محتکر کالای اساسی در کهگیلویه

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده احتکار تعداد چهار هزار و ۴۷۴ جعبه ۵ کیلویی قند با وزن ۲۲ تن و ۳۷۰ کیلوگرم به ارزش ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کهگیلویه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، علاوه بر عرضه و توزیع کالا در شبکه رسمی، متخلف را به پرداخت ۷۰ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

لقمانی گفت: با گزارش اطلاعات سپاه شهرستان کهگیلویه و بازرسان سازمان صمت، پیرامون احتکار کالا در انبار یک مرغداری در شهر دهدشت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.