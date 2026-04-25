کمک ۱۶۸ کانتینری مالزیایی ها به ایران؛ پویشی به یاد شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام بزرگداشت دهه کرامت و میلاد حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام «پویش شجره طیبه ۱۶۸» با ابتکاری از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی و سمن های مالزیایی، به طور رسمی با حضور ولی الله محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران، دکتر حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی کشورمان و جمعی از مسئولان سمن های مالزیایی در آستانه دهه کرامت آغاز به کار کرد.

پویش «شجره طیبه» به یاد ۱۶۸ شهید خردسال دبستان شجره طیبه میناب، در آستانه ایام پربرکت دهه کرامت در کشور مالزی آغاز شد.

جمعی از نمایندگان سازمان‌های مردم‌ نهاد مالزی اولین گروهی بودند که با حضور در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، کمک‌های خود برای ملت ایران را در قالب این پویش به نماینده جمهوری اسلامی ایران، اهدا کردند.

ولی الله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، ضمن تشکر از همدردی و سخاوت مردم این کشور، گفت: حمایت های مردم و دولت مالزی در حافظه تاریخی ایرانیان حک شده و فراموش نخواهد شد.

دکتر حبیب رضا ارزانی، رایزن فرهنگی ایران در مالزی نیز ضمن قدردانی از آنان بابت این حرکت انسان دوستانه، از حمایت های مردم و دولت مالزی از ابتدای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی تشکر کرد.

وی تصریح کرد: این پویش به ابتکار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و با همکاری سفارت ج.ا.ا. در مالزی و سمن های مالزیایی و با هدف گرامیداشت یاد ۱۶۸ شهید حادثه بمباران مدرسه «شجره طیبه میناب» راه‌اندازی شده است.

ارزانی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف این پویش تأمین و ارسال ۱۶۸ کانتینر کمک‌های مردمی به ایران است که هر یک به نام یکی از شهدای این حادثه نام‌گذاری خواهد شد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی بیان کرد: این کمک‌ها نخستین محموله دریافتی در قالب این پویش محسوب می‌شود و روند مشارکت نهادهای مردمی و خیرین در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

در ادامه نمایندگان سمن های مالایی ضمن محکومیت تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، هزینه معادل سه کانتینر از اقلام مورد نیاز را به نیابت از سازمان هایشان به یاد و خاطره ی سه تن از شهدای مدرسه میناب به مردم و دولت ایران اهدا کردند.

شهیده زهرا انصاری فرد، شهید محمد رئوفی نیا و شهید محمد شاه دوستی پور نام شهدای خردسال است؛ که این کمک ها به ارواح مطهر و معصوم آنان تقدیم شد.

لازم به ذکر است؛ هزینه هر کانتینر معادل ۴۰ هزار رینگیت برابر با ۱۰ هزار دلار آمریکا می باشد؛ این افراد همچنین ۴۰.۵ (چهل و نیم)گرم طلای شمش نیز برای کمک به مردم ایران به سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور تقدیم کردند.