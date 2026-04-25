تولید بیش از ۱۱۰ جلسه درس در ایام جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در دهمین روز از ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴، زمانی که بسیاری از مردم ایران در حال عبادت و روزه‌داری بودند، دشمنان این مرز و بوم – آمریکا و اسرائیل – جنگی تمام‌عیار را علیه ملت ایران آغاز کردند. جنگی که رسانه‌ها آن را «جنگ رمضان» نامیدند. اما در پشت صحنه این نبرد نظامی و رسانه‌ای، یک جبهه دیگر نیز فعال بود: جبهه تولید علم، آگاهی و مقاومت فرهنگی.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان نه تنها دست از کار نکشید، بلکه با قدرت بیشتری به مأموریت خود ادامه داد. در اسفندماه ۱۴۰۴ و فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – مصادف با اوج جنگ رمضان – این مرکز موفق شد ۲۴ عنوان درس تخصصی را تولید یا بازتولید کند و در اختیار دانشجویان، طلاب و جوانان جویای حقیقت قرار دهد.

هادی شهبازی، رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در این باره می‌گوید: در شرایطی که دشمن به دنبال القای ناامیدی و توقف پیشرفت علمی کشور بود، ما در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان با تکیه بر همت اساتید انقلابی، تولید محتوای آموزشی را متوقف نکردیم و با برنامه‌ریزی دقیق با قدرت به انجام وظیفه و مسئولیت خود ادامه دادیم. این افتخار ماست که بگوییم جنگ رمضان نتوانست حتی یک روز آموزش مجازی دانشگاهیان را تعطیل کند.

آمار رسمی: بیش از ۱۱۰ جلسه، نزدیک به ۲۰۰۰ دقیقه محتوای راهبردی

بر اساس گزارش رسمی مرکز، در دو ماه اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ مجموعاً ۲۴ عنوان درس جدید تولید یا بازتولید شده است که شامل بیش از ۱۱۰ جلسه آموزشی و بیش از ۱۸۹۰ دقیقه محتوای ویدئویی می‌شود. این آمار بیانگر عزم راسخ مرکز برای حفظ جریان آموزش حتی در آتش‌بارترین روزهای جنگ ترکیبی است.

جزئیات تولیدات اسفند ۱۴۰۴، همزمان با شروع جنگ

در اسفندماه، ۱۸ عنوان درس در ۸۹ جلسه و حدود ۱۸۴۰ دقیقه تولید شد. مهم‌ترین این دروس به شرح زیر است:

درس «چگونه رهبر شهید را روایت کنیم» با ۵ جلسه و ۷۰ دقیقه تدریس استاد پناهیان؛ روش‌های صحیح روایت‌گری از شهدای شاخص انقلاب.

درس «جهان اگر منتظر شود» با ۴ جلسه و ۵۳ دقیقه با تدریس استاد دادسرشت. این درس به تبیین چشم‌انداز تمدنی مبتنی بر انتظار و نقش منتظران در ساختن تمدن ظهور می‌پردازد.

مستند «در لباس سربازی» با ۶ جلسه و ۱۳۲ دقیقه؛ روایتی تصویری از سیره رهبر شهید که در شرایط جنگ رمضان بازآماده‌سازی و منتشر شده است.

بسته آموزشی «الگوی سوم زن» که ۳ جلسه و ۵۰ دقیقه از آن با تدریس استاد فداکار انجام شده؛ بازتعریف نقش زن در تمدن‌سازی اسلامی.

مجموعه «زندگی با آیه‌ها» هر کدام با ۶ جلسه و مجموعا ۶۳۰ دقیقه. این مجموعه شامل عناوین «کدهای زندگی»، «برد با ماست»، «آرامش در طوفان»، «من ایستاده‌ام» و «خروج از بن‌بست» است. مدرس این مجموعه حجت‌الاسلام دکتر مهدوی ارفع، حجت الاسلام عابدینی، حجت الاسلام قاسمیان و دیگر اساتید هستند.

۴۱ جلسه آموزشی و مجموعا ۹۰۴ دقیقه از مجموعه دروس معارف شامل درس های «جاذبه های سه بعدی» «نقاب» «وقتی سکوت جرم می شود» «قرار بزرگ» «گوشه ششم | درس اول و درس دوم» «رد پای خدا» «جهان بیهوده نیست | درس اول و درس دوم» با تدریس استاد گلپایگانی؛ در پاسخ به سوالات و شبهات عقیدتی و معرفتی

تولیدات فروردین ۱۴۰۵، ادامه مقاومت علمی در سال جدید

در فروردین‌ماه، با وجود تعطیلات نوروزی و تداوم حملات دشمن، مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان تولید خود را متوقف نکرد. در این ماه، یک درس جدید و راهبردی تولید و منتشر شد:

درس «نظم نوین جهانی و جایگاه ایران» با ۵ جلسه و ۵۵ دقیقه تدریس استاد عباسی‌مهر. این درس به تحلیل تحولات جهانی، نظم در حال ظهور و نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این نظم نوین می‌پردازد و از جمله محتوای به‌روز و مورد نیاز جوانان و دانشجویان در شرایط جنگ رمضان است.

همچنین پنج عنوان بازتولید دیگر با نام‌های «کوله‌پشتی آرامش» و «جرئت خوب گفتن» هر کدام با ۵ جلسه، و «پدر امت»، «آیات راهبردی»، «روایات راهبردی» و «مدیریت اضطراب در جنگ و بحران» در همین بازه زمانی در دست انتشار قرار دارد.

بسته جامع تربیت جنسی با ۷۰ جلسه آموزشی و مجموعا ۱۳۸۰ دقیقه نیز همزمان با جنگ رمضان در مراحل آخر تولید و بارگذاری قرار گرفته و به زودی رونمایی خواهد شد.

چرا این دروس برای دانشجویان و جوانان حیاتی است؟

هادی شهبازی رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در ادامه به چرایی انتخاب این موضوعات اشاره کرد: ما در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان، بر اساس نیازهای واقعی جامعه و مطالبات رهبری، اولویت‌بندی موضوعی انجام می‌دهیم. در شرایط جنگ رمضان، نیاز به سه دسته محتوا بیش از همیشه احساس می‌شد:

۱. محتوای امیدآفرین و تمدن‌ساز (مانند درس «جهان اگر منتظر شود»)

۲. محتوای بصیرتی و روشنگری (مانند «رهبر شهید را چگونه روایت کنیم؟» و «نظم نوین جهانی»)

۳. محتوای مهارتی برای زندگی در بحران (مانند مجموعه «زندگی با آیه‌ها»)

خوشحالم که اساتید گرانقدر مرکز این نیازها را پوشش دادند. بازخوردهای اولیه از دانشجویان نشان می‌دهد که این دروس نرخ رضایت بالایی داشته است.

اساتید حاضر در جبهه تولید محتوا

یکی از نقاط قوت این تولیدات آموزشی، تنوع و تخصص اساتید مشارکت‌کننده است. اسامی افرادی که تاکنون در این حرکت علمی-جهادی حضور داشته‌اند عبارتند از: حجت‌الاسلام پناهیان، حجت‌الاسلام دکتر مهدوی ارفع، استاد عباسی‌مهر، استاد دادسرشت، استاد سروقامت، استاد فداکار و دیگر همکاران گرانقدر مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان.

هادی شهبازی در پایان تأکید کرد: ما معتقدیم آموزش مجازی یک پناهگاه امن برای جوانان در برابر طوفان شبهات است. هرچه بیشتر تولید کنیم، دشمن ضعیف‌تر می‌شود. از همه اساتید و دانشجویان می‌خواهم که ما را در این مسیر یاری کنند. انشالله به یاری خداوند این جنگ رمضان را نیز با علم و آگاهی و مجاهدت در همه عرصه‌های مورد نیاز کشور به نفع انقلاب اسلامی تمام خواهیم کرد.