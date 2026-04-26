غلامرضا بلالی، قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم آموزش مجازی در دانشگاه‌ها گفت: کلاس‌های دانشجویان در همه مقاطع همچنان به صورت منظم و مجازی برگزار می‌شود؛ اما سرعت پایین اینترنت و قطعی‌های مکرر از چالش‌های اصلی این روند است.

وی افزود: در زمان‌هایی که سرعت اینترنت پایین است، اساتید محتوای آموزشی را ضبط و در گروه‌های مربوطه بارگذاری می‌کنند تا دانشجویان بتوانند درس‌ها را به‌صورت آفلاین پیگیری کنند.

بلالی از استقبال قابل توجه دانشجویان از آموزش مجازی خبر داد و گفت: در کلاس‌های مجازی نیز مانند کلاس‌های حضوری، حضور و غیاب انجام می‌شود و براساس بررسی‌ها، میزان غیبت دانشجویان در کلاس‌های آنلاین به‌مراتب کمتر از کلاس‌های حضوری بوده است.

قائم مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه ها وموسسات آموزش غیر دولتی با اشاره به وضعیت برگزاری کلاس‌های عملی اظهار داشت: برخی دروس عملی که قابلیت ارائه آنلاین دارند، مانند بخش‌های دستورالعملی یا توضیحی با استفاده از اسلاید و ارائه مجازی برگزار می‌شوند اما واحدهایی مانند شنای تربیت‌بدنی، والیبال و فوتبال که ماهیت کاملاً عملی دارند، فعلاً فقط در بخش‌های تئوری برگزار می‌شوند.

وی ادامه داد: برای دروسی که امکان برگزاری بخش عملی وجود ندارد، کلاس‌ها به صورت ناتمام ثبت می‌شود تا پس از بازگشت شرایط عادی، بخش عملی آن‌ها نیز برگزار شود.