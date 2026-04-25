۲۰ موکب فرهنگی و خدماتی در تجمعات فریدن فعال است

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم‌زمان با ایام جنگ رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیش از ۲۰ موکب فرهنگی، خدماتی و پذیرایی در شهرها و روستاهای شهرستان فریدن به‌منظور خدمات‌رسانی به مردم و عزاداران برپا شد.

وی افزود: این موکب‌ها با همدلی و انسجام کامل هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی، در شهرهای داران، دامنه و مناطق اطراف فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی، جلوه‌ای از اتحاد و همبستگی مردمی را به نمایش گذاشتند.

خانی با تقدیر از حضور گسترده مردم انقلابی شهرستان فریدن در برنامه‌های عزاداری و اجتماعات مردمی، گفت: موکب‌های فعال در این ایام شامل گروه‌های خدماتی، فرهنگی و پذیرایی بوده‌اند که به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت عزاداران و خانواده‌ها قرار داشتند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فریدن همچنین از همکاری موکب‌های هلال احمر، دستگاه‌های اجرایی و حضور فعال روحانیون و مبلغان در برنامه‌ها قدردانی کرد و این مشارکت گسترده را نماد وفاداری مردم فریدن به ارزش‌های دینی و انقلابی دانست.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی مجموعه‌های مردمی، هیئت‌ها و دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز برگزاری منظم و اثرگذار مراسم‌ها در سطح شهرستان شده و جلوه‌ای از وحدت و ایمان مردم فریدن را نمایان ساخته است.