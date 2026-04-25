زینت اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته زمین پاک هرساله در کشور از دوم تا هشتم اردیبهشت ماه گرامی داشته می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه یادآور شد: هفته زمین پاک یک نماد و فرصتی برای ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط زیست است تا مردم و مسئولان متوجه اهمیت موضوع حفاظت از محیط پیرامون و مکانی که محل زندگی و زیستگاه همه موجودات و انسان‌ها است شده و در راستای تحقق آن همکاری و اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شعار امسال هفته زمین پاک «انرژی پاک، مرهم زخم زمین» در نظر گرفته شده است ،گفت: امسال با توجه به شرایط خاص کشور در این ایام، برنامه‌های متناسبی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه برنامه ریزی واجرا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه بیان کرد: حضور در جمع دانش آموزان و اجرای برنامه های متناسب در جهت آشنایی و ترویج اهمیت حفاظت از زمین ،توزیع کیسه های جمع آوری پسماند بین مواکب در تجمع شبانه مردمی، توریع نهال رایگان بین مردم در حاشیه برگزاری تجمع و راهپیمایی شبانه با همکاری منابع طبیعی شهرستان، دیدار با فرماندار، دادستان و مسئولان مرتبط شهرستان در حوزه حفاظت از محیط زیست از جمله این برنامه ها بوده است.

وی گفت: در اصل پنجاه قانون اساسی در مورد اهمیت محیط زیست آمده است که «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌شود». و لذا همه باید در حفاظت و نگهداری از این سرمایه‌ها که امانتی در دست ما هستند تلاش و همکاری کنیم و حفاظت از آنها را به عنوان یک وظیفه برای خود بدانیم.