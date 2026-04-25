۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

حریق کارخانه تولید چسب در چهارباغ کنترل شد

کرج - روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز از کنترل آتش‌سوزی در کارخانه تولید چسب واقع در چهارباغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات مهار آتش‌سوزی کارخانه تولید چسب در منطقه چهارباغ با حضور گسترده نیروهای امدادی در حال انجام است و در حال حاضر شعله‌های آتش تحت کنترل قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از وقوع حادثه، حدود ۳۰ خودرو آتش‌نشانی در قالب تیم‌های واکنش سریع از ایستگاه‌های مناطق مختلف شامل هشتگرد، نظرآباد، کمالشهر و کرج به محل حادثه اعزام شدند.

برای مهار بهینه حریق و تأمین آب مورد نیاز، ۱۳ دستگاه آبرسان ۲ هزار لیتری و ۲ دستگاه آبرسان ۱۰ هزار لیتری در محل مستقر شده‌اند. همچنین ۴ دستگاه لودر و تعدادی پمپ آب‌پاش برای تسریع در عملیات اطفا حریق به کار گرفته شده‌اند.

گستردگی دود سیاه رنگی که از محل کارخانه به آسمان برخاسته، ناشی از سوختن مواد اولیه و شیمیایی مورد استفاده در تولید چسب گزارش شده است.

شرایط فعلی حادثه به گونه‌ای ارزیابی می‌شود که آتش‌سوزی کاملاً در دست کنترل نیروهای آتش‌نشانی قرار دارد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، حریق تا ساعاتی دیگر به طور کامل اطفا خواهد شد.

