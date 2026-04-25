۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

توقیف ۲ وانت مشکوک در میامی؛ ۴۳ رأس دام قاچاق کشف شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از توقیف دو وانت مشکوک در این شهر خبر داد و گفت: طی بازرسی تعداد ۴۳ رأس دام فاقد مجوز و قاچاق کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب شنبه در جریان انجام یک ماموریت پلیسی با اشاره به اینکه گشت و بازرسی ها در این شهرستان فعال است، بیان کرد: این اقدام در راستای پیشگیری از قاچاق و تامین امنیت شهروندان مستمر انجام می شود.

وی ادامه داد: ماموران یگان امداد میامی در جریان همین گشت زنی های هدفمند متوجه مورد مشکوک شدند که آن وجود دو وانت مظنون بود.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه خودرو متوقف و از آن بازرسی لازم به عمل آمد، ادامه داد: بررسی ها حاکی از حمل دام فاقد مجوز دامپزشکی بوده است.

موسوی تعداد دام موجود را ۴۳ رأس اعلام کرد و اظهار داشت: ارزش این محموله هفت میلیارد ریال برآورد می شود.

وی از دستگیری هر دو راننده خبر داد و اظهار داشت: هر گونه جا به جایی دام باید حتما با مجوزهای رسمی و دام نیز باید پلاک گذاری شده باشد در غیر این صورت قاچاق محسوب می شود.

