کلیه خدمات درمانی ۱۹۵ دانش آموز مجروح مدرسه شجره طیبه میناب رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر اظهار داشت: در حمله موشکی نهم اسفندماه سال گذشته دشمن آمریکایی صهیونیستی به دبستان شجره طیبه و ره پویان خلیج فارس ۱۹۵ دانش آموز مجروح شدند.
وی افزود: از ۱۹۵ دانش آموز مجروح شده یک نفر به شهادت رسید و چند نفر به صورت سرپایی درمان شدند و برای ۸۵ نفر هم پرونده تشکیل شده تا میزان جانبازی آنان ثبت شود.
فرماندار ویژه میناب تاکید کرد: هزینه درمان برای آسیب دیدگان در همه مراکز درمانی دولتی رایگان است و چنانچه کسی از مراکز خصوصی برای درمان استفاده میکند پس از ارائه فاکتور به بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان میناب همه هزینههای آن پرداخت میشود.
وی گفت: روند ادامه تحصیل دانش آموزان این دو دبستان در بستر شاد در حال انجام است و برای دانش آموزانی هم که کتاب ندارند کتاب تهیه شده است.
رادمهر خاطرنشان کرد: اولیا میتوانند به دلخواه در هر مدرسهای که بخواهند فرزند خود را ثبت نام کنند.
