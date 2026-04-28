  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

برگزاری کمیسیون جانبازی مجروحان دبستان شجره طیبه در میناب

میناب- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: تا پایان اردیبهشت درصد جانبازی مجروحان دبستان شجره طیبه میناب مشخص می‌شود.

ناوکی افزود: در حمله ددمنشانه آمریکایی صهیونی به دبستان شجره طیبه میناب ۹۵ تَن مجروح شدند.

وی گفت: کسانی که در دوران جنگ رمضان در استان مجروح شدند هر چه سریعتر مدارک خود را برای پیگیری تعیین میزان جانبازی، به اداره‌های بنیاد شهید شهرستان خود تحویل دهند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: ساماندهی گلزار شهدای میناب هم در دستور کار است تا با همکاری آستان مقدس رضوی به سرعت آغاز شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان به دیدار دو خانواده شهید رفت و از دو مجروح هم سرکشی کرد.

کد مطلب 6813655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها