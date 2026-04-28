برگزاری کمیسیون جانبازی مجروحان دبستان شجره طیبه در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، عطالله ناوکی اظهار کرد: تا پایان اردیبهشت درصد جانبازی مجروحان دبستان شجره طیبه میناب مشخص می‌شود.

ناوکی افزود: در حمله ددمنشانه آمریکایی صهیونی به دبستان شجره طیبه میناب ۹۵ تَن مجروح شدند.

وی گفت: کسانی که در دوران جنگ رمضان در استان مجروح شدند هر چه سریعتر مدارک خود را برای پیگیری تعیین میزان جانبازی، به اداره‌های بنیاد شهید شهرستان خود تحویل دهند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: ساماندهی گلزار شهدای میناب هم در دستور کار است تا با همکاری آستان مقدس رضوی به سرعت آغاز شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان به دیدار دو خانواده شهید رفت و از دو مجروح هم سرکشی کرد.