محمدعلی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: هیأتهای مذهبی استان مازندران با الهام از پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار دیگر با آرمانهای شهدا و ولایت تجدید عهد کرده و تأکید میکنند که راه عزت، مقاومت و پاسداری از ایران اسلامی، مسیری است که تا آخرین نفس ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه پیام رهبر معظم انقلاب، منشور عزت، مقاومت و استمرار راه شهیدان است، اظهار کرد: هیأتهای مذهبی سراسر استان مازندران آمادگی کامل خود را برای حضور در هر عرصهای که دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی اقتضا کند، اعلام میکنند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی پهنه شمال کشور افزود: فرزندان عاشورایی این سرزمین، همانگونه که در دوران دفاع مقدس و دیگر عرصههای حساس از انقلاب اسلامی پاسداری کردند، امروز نیز در کنار ارتش، سپاه، بسیج و سایر مدافعان کشور، آماده جانفشانی در راه عزت و امنیت ایران اسلامی هستند.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان با تأکید بر نقش هیأتهای مذهبی در تقویت فرهنگ عاشورا و بصیرت، تصریح کرد: هیأتهای مذهبی استان، ضمن پاسداری از ارزشهای دینی و انقلابی، در صورت هرگونه تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران، از ولایت، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد.
باقری ادامه داد: خون پاک شهیدان چراغ راه ملت ایران است و استمرار راه آنان، حفظ وحدت ملی، تبعیت از ولایت فقیه و ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمنان، مهمترین راه صیانت از اقتدار و عزت کشور به شمار میرود.
وی در پایان تأکید کرد: هیأتهای مذهبی مازندران همچون سنگری مستحکم در کنار ملت ایران خواهند ایستاد و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در مسیر مقاومت، بصیرت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
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