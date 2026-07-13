محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: هیأت‌های مذهبی استان مازندران با الهام از پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و ولایت تجدید عهد کرده و تأکید می‌کنند که راه عزت، مقاومت و پاسداری از ایران اسلامی، مسیری است که تا آخرین نفس ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه پیام رهبر معظم انقلاب، منشور عزت، مقاومت و استمرار راه شهیدان است، اظهار کرد: هیأت‌های مذهبی سراسر استان مازندران آمادگی کامل خود را برای حضور در هر عرصه‌ای که دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی اقتضا کند، اعلام می‌کنند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی پهنه شمال کشور افزود: فرزندان عاشورایی این سرزمین، همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و دیگر عرصه‌های حساس از انقلاب اسلامی پاسداری کردند، امروز نیز در کنار ارتش، سپاه، بسیج و سایر مدافعان کشور، آماده جان‌فشانی در راه عزت و امنیت ایران اسلامی هستند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان با تأکید بر نقش هیأت‌های مذهبی در تقویت فرهنگ عاشورا و بصیرت، تصریح کرد: هیأت‌های مذهبی استان، ضمن پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی، در صورت هرگونه تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران، از ولایت، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد.

باقری ادامه داد: خون پاک شهیدان چراغ راه ملت ایران است و استمرار راه آنان، حفظ وحدت ملی، تبعیت از ولایت فقیه و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان، مهم‌ترین راه صیانت از اقتدار و عزت کشور به شمار می‌رود.

وی در پایان تأکید کرد: هیأت‌های مذهبی مازندران همچون سنگری مستحکم در کنار ملت ایران خواهند ایستاد و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در مسیر مقاومت، بصیرت، امنیت و سربلندی ایران اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.