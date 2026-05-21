به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمانه با خانواده شهید «امیر قلی‌پور سلیمانی» از شهدای جنگ رمضان در روستای طوسکلاه (دیار شهید طوسی)، بر نقش محوری هیأت‌های مذهبی در این برهه حساس تأکید کرد و گفت: هیأت‌های مذهبی بر اساس وصیت شهدا، مجاهدان و رزمندگان اسلام، وظیفه دارند پرچمدار آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی، مقاومت، حرکت‌آفرینی و جهاد تبیین در جامعه باشند.

باقری افزود: خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت هستند؛ امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی را مدیون خون پاک شهیدانیم.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با تأکید بر لزوم حفظ نظام جمهوری اسلامی، خطاب به مسئولان گفت: همه مسئولان باید برای عزت و سرافرازی ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکنند و منفعت‌طلبی و دنیاطلبی خود را فدای عزت نظام جمهوری اسلامی نمایند. همچنین بر اساس منویات امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب، باید برای رفع مشکلات و انتظارات مردم تلاش کرده و در کنار خانواده‌های معظم شهدا باشند.

در پایان این دیدار که با استقبال خانواده شهید همراه بود، تندیس نام مبارک امیرالمؤمنین علی(ع) به خانواده شهید اهدا شد.