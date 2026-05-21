  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۴

باقری: هیأت‌ها پرچمدار امید و جهاد تبیین باشند

باقری: هیأت‌ها پرچمدار امید و جهاد تبیین باشند

نکا- رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران گفت: هیأت‌ها در شرایط کنونی پرچمدار آگاهی، امید و جهاد تبیین باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمانه با خانواده شهید «امیر قلی‌پور سلیمانی» از شهدای جنگ رمضان در روستای طوسکلاه (دیار شهید طوسی)، بر نقش محوری هیأت‌های مذهبی در این برهه حساس تأکید کرد و گفت: هیأت‌های مذهبی بر اساس وصیت شهدا، مجاهدان و رزمندگان اسلام، وظیفه دارند پرچمدار آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی، مقاومت، حرکت‌آفرینی و جهاد تبیین در جامعه باشند.

باقری افزود: خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت هستند؛ امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی را مدیون خون پاک شهیدانیم.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با تأکید بر لزوم حفظ نظام جمهوری اسلامی، خطاب به مسئولان گفت: همه مسئولان باید برای عزت و سرافرازی ایران اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکنند و منفعت‌طلبی و دنیاطلبی خود را فدای عزت نظام جمهوری اسلامی نمایند. همچنین بر اساس منویات امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب، باید برای رفع مشکلات و انتظارات مردم تلاش کرده و در کنار خانواده‌های معظم شهدا باشند.

در پایان این دیدار که با استقبال خانواده شهید همراه بود، تندیس نام مبارک امیرالمؤمنین علی(ع) به خانواده شهید اهدا شد.

کد مطلب 6836606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها