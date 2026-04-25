پویش «جان فدا» موجب وحدت و یکپارچگی آحاد مختلف مردم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه نشست وبیناری استانداران سراسر کشور با حضور رئیسجمهور، اظهار داشت: در این نشست آخرین وضعیت استانها به لحاظ امنیتی و نقشآفرینی آنها در جریان دفاع مقدس و حمایت از مردم موردبررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه در لرستان مانند سراسر کشور، هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی وجود ندارد و نکته موردتوجه و تأکید رئیسجمهور که در دستور کار استان نیز قرار دارد، حمایت از تولید و حفظ اشتغالهای موجود برای حمایت از سفرههای مردم است.
استاندار لرستان، عنوان کرد: طبق تأکیدات رئیسجمهور دولت بایستی در همه دستگاه مختلف اجرایی، نقشآفرینی جدی داشته باشد تا این مهم محقق شود.
شاهرخی، افزود: نکته بسیار زیبای موردتوجه رئیسجمهور نیز پویش جان فدا و مشارکت حدود ۳۰ میلیون از هموطنانمان در این پویش بود که ماهم از هم استانیهای عزیز برای حضور و ثبتنام در این پویش و استمرار آن، قدردانی و تقاضا میکنیم.
وی ادامه داد: این پویش ملی ۳۰ میلیوننفری جان فدا لرزه بر اندام دشمن انداخته و از طرفی موجب همبستگی، وحدت و یکپارچگی آحاد مختلف مردم شده است.
استاندار لرستان، بیان داشت: این پویش ادامه دارد و درخواست ما هم ادامه ثبتنام مردم در این پویش است؛ زیرا این طرح، صرفاً برای مقابله نظامی با دشمن نیست؛ بلکه نقش ویژهای در اداره کشور و همت مجریان دستگاههای مختلف اجرایی و مدیریت استانها دارد.
شاهرخی با بیان اینکه یکی از اهدافی که دشمن در بمباران مراکز زیربنایی و تولیدی ما و متوقف کردن کشور دارد، مسئله انرژی است، گفت: در این راستا هم از مردم عزیزمان درخواست میکنیم در حوزه انرژی از مصرف غیرضروری و بیرویه آب، برق و گاز خودداری و در این زمینه صرفهجویی کنند.
وی افزود: موضوع مهم صرفهجویی میتواند بخشی از پویش جان فدا در قالب یکی از جبهههای این پویش باشد که به ترویج صرفهجویی تأکید کند.
استاندار لرستان، ادامه داد: بر همین اساس مردم همگام با مسئولین در امر مقاومت در مقابل دشمن در ضربهزدن به زیرساختها، میتوانند مقابله و مبارزه کنند.
نظر شما