بازگشت کیف ۲ میلیاردی در محور تیران–دامنه توسط مأموران پلیس راه

سرهنگ محمدرضا ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشتهای پلیسراه دامنه هنگام اجرای مأموریتهای معمول در محور تیران–دامنه با کیف زنانهای مواجه میشوند که ظاهراً در کنار جاده رها شده بود. پس از انتقال آن به مقر و بررسی جزئیات، مشخص شد کیف متعلق به یک شهروند است که احتمالاً در جریان سفر بینشهری آن را گم کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به مقدار و ارزش بالای اقلام موجود در کیف، پیگیری سریع برای شناسایی مالک در دستور کار قرار گرفت. مأموران با استفاده از مدارک هویتی داخل کیف، صاحب آن را شناسایی کرده و در کوتاهترین زمان ممکن با وی تماس گرفتند. پس از طی روند قانونی، اموال بدون هیچگونه نقصی تحویل شد.
بهگفته رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، مالک کیف پس از دریافت اموال، از سرعت عمل و امانتداری مأموران قدردانی کرده و این رفتار را نمادی از اعتماد عمومی به پلیس دانسته است.
سرهنگ ایرانپور همچنین افزود: اینگونه اقدامات نشان میدهد پلیس در کنار نقش انتظامی، خود را در برابر حقوق شهروندان امین و مسئول میداند. ارزش مالی بالای اقلام مکشوفه اهمیت این رفتار حرفهای و اخلاقی را دوچندان میکند.
وی با اشاره به گستردگی مأموریتها در محورهای مواصلاتی استان گفت: پلیسراه اصفهان تلاش دارد علاوه بر تأمین امنیت ترافیکی، در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی نیز نقشآفرین باشد. چنین نمونههایی بیانگر همین رویکرد است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده اموال گمشده، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند تا روند بازگرداندن اموال به صاحبان واقعی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
