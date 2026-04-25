صادقی: دستمزد کارگر باید متناسب با تورم مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با اعضای ستاد گرامیداشت هفته کارگر، ضمن تأکید بر اینکه منافع ملی در گرو تعامل سازنده و مثبت میان سه رکن کارگر، کارفرما و حاکمیت است، اظهار داشت: کشور ما سرشار از منابع غنی، سرمایه‌های فکری و خلاقیت‌های گوناگون است.

وی با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی در طول ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: متأسفانه دشمنان هیچ‌گاه اجازه ندادند از منابع غنی طبیعی و توانمندی‌های فکری ایرانیان برای توسعه کشور بهره‌برداری شود.

استاندار زنجان با مروری بر شرایط پیش از انقلاب افزود: در سال ۱۳۵۱ روزانه چهار میلیون بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار فروخته می‌شد، اما ۸۰ درصد جمعیت روستایی از حداقل امکانات محروم بودند و ثروت حاصل از نفت در اختیار اقلیتی یک‌درصدی قرار داشت.

صادقی تأکید کرد: امروز به برکت تلاش‌گران نظام، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور دگرگون شده و مردم دورافتاده‌ترین نقاط نیز به خدمات ضروری دسترسی دارند.

استاندار زنجان، روز کارگر را فرصتی برای تأمل در مسائل این قشر دانست و افزود: اگر سه ضلع کارگر، کارفرما و حاکمیت در کنار یکدیگر نباشند و فضای اعتماد جای خود را به بدبینی و بی‌اعتمادی بدهد، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

صادقی به خروج ۱۶ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از استان اشاره کرد و گفت: برخی کارفرمایان برای جذب این نیروهای بدون مهارت مراجعه می‌کردند. در مقابل، سهم ایران از جذب ۲۰۰ هزار نیروی ماهر در منطقه بسیار ناچیز است و باید با تشکیل کانون‌های کار و تربیت نیروی ماهر، این وضعیت اصلاح شود.

وی استانداردسازی محیط کار را حائز اهمیت بسیار دانست و تأکید کرد: دولت هیچ منفعتی در جهت‌گیری به سوی گروه خاصی ندارد؛ بخش کارگری و کارفرمایی باید همراه و همگام با یکدیگر حرکت کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه دستمزد کارگر باید متناسب با تورم مدیریت شود، یادآور شد: امروز در جنگی نابرابر با رژیم صهیونیستی و آمریکا به سر می‌بریم، اما تمام منطقه و حتی اروپا از ایرانیان به‌عنوان اسطوره یاد می‌کنند.

صادقی، گفت: سرمایه‌های زیاداقتصادی صرف جنگ شد، اما با اقتدار از این مرحله عبور خواهیم کرد و بار دیگر ایران را خواهیم ساخت. دشمنان از پیشرفت ایران هراس دارند، در حالی که کشورمان از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه در ادبیات و فرهنگ کارگری، افزود: حداکثر ظرف یک ماه آینده، موارد اصلی مطرح‌شده از سوی کارگران زنجانی توسط معاونت‌های استانداری بررسی خواهد شد. دولت در حد توان، نیازها و مشکلات قشر کارگران را مرتفع می‌کند.