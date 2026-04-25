  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

عراقچی از مسقط به اسلام آباد باز می‌گردد

بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده از سوی وزارت خارجه، «سیدعباس عراقچی» قرار است بعد از پایان سفر به عمان و قبل از سفر به روسیه، مجددا دیداری از پاکستان داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه بعد از دیدار با مقام‌های پاکستانی و انتقال مواضع و دیدگاه‌های ایران راجع به مختصات هرگونه تفاهم برای خاتمه کامل جنگ و برقراری صلح، طبق برنامه اعلام شده قبلی، شامگاه شنبه پنج اردیبهشت وارد مسقط شد.

بر اساس برنامه ریزی اعلام شده از سوی وزارت خارجه، وزیر امور خارجه قرار است بعد از پایان سفر به عمان و قبل از سفر به روسیه، مجددا دیداری از پاکستان داشته باشد.

گفته می‌شود بخشی از هیئت همراه وزیر خارجه در جریان سفر به اسلام آباد، بعد از رایزنی‌ها در اسلام‌آباد برای مشورت و اخذ دستورالعمل‌های لازم در مورد مباحث مرتبط با خاتمه جنگ به تهران بازگشته و قرار است یکشنبه‌شب در اسلام‌آباد مجددا به عراقچی ملحق شوند.

کد مطلب 6811231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      فقط حفظ اقتدار و منافع جمهوری اسلامی و حفظ منافع و درآمد ایران جان از تنگه هرمز

    پربازدیدها

    پربحث‌ها