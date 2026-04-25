۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۱

حبیبی: دیدار با خانواده شهدا انگیزه خدمت را افزایش می‌دهد

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه در دیدار با خانواده شهید امیرحسین پیره بر نقش وحدت اقوام در امنیت کشور و تأثیر دیدار با خانواده شهدا در تقویت روحیه خدمت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه شنبه در دیدار با خانواده شهید امیرحسین پیره، حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا را عامل تقویت روحیه و انگیزه مسئولان برای خدمت‌رسانی دانست و از صبر و استقامت این خانواده‌ها قدردانی کرد.

وی با اشاره به همبستگی اقوام و مذاهب مختلف در استان کرمانشاه، اظهار کرد: مردم با هر گرایش مذهبی، اعم از شیعه، سنی و اهل حق، همواره در کنار یکدیگر برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور ایستاده‌اند و در بزنگاه‌ها نقش‌آفرینی کرده‌اند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه روحیه ایثار در میان جوانان استان ریشه‌دار است، افزود: نمونه‌هایی همچون شهید پیره نشان می‌دهد که احساس مسئولیت و تعهد به دفاع از کشور در میان نسل جوان همچنان زنده و پویاست.

وی ادامه داد: مردم این استان در مقاطع مختلف تاریخی، از دفاع مقدس تا شرایط حساس اخیر، وفاداری خود را به نظام و کشور به‌خوبی نشان داده‌اند و این روحیه همچنان تداوم دارد.

حبیبی با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های شهدا تصریح کرد: این خانواده‌ها مورد احترام همه مردم هستند و نقش مهمی در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه دارند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یاد و نام شهدا همواره زنده خواهد ماند و مسیر آنان به عنوان چراغ راه خدمت و ایستادگی در برابر دشمنان پیش روی نسل‌های آینده قرار دارد.

در ادامه این دیدار، مادر شهید امیرحسین پیره با بیان خاطراتی از فرزند خود گفت: شب پیش از شهادت، از او خواستم مدتی به مرخصی بیاید، اما با حس مسئولیت‌پذیری پاسخ داد که نمی‌تواند همرزمانش را در شرایط مأموریت تنها بگذارد.

وی افزود: فرزندم با آگاهی و آرامش، حتی تصاویر مربوط به مراسم خود را از قبل انتخاب کرده بود و این موضوع نشان‌دهنده باور عمیق او به مسیری بود که انتخاب کرده بود.

مادر این شهید همچنین با اشاره به واکنش خانواده پس از شهادت امیرحسین گفت: پس از این واقعه، همه اعضای خانواده و حتی طایفه ما در پویش «جان‌فدا» ثبت‌نام کردند تا آمادگی خود را برای دفاع از کشور اعلام کنند.

کد مطلب 6811261

