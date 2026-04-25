به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه شنبه در دیدار با خانواده شهید امیرحسین پیره، حضور در جمع خانوادههای معظم شهدا را عامل تقویت روحیه و انگیزه مسئولان برای خدمترسانی دانست و از صبر و استقامت این خانوادهها قدردانی کرد.
وی با اشاره به همبستگی اقوام و مذاهب مختلف در استان کرمانشاه، اظهار کرد: مردم با هر گرایش مذهبی، اعم از شیعه، سنی و اهل حق، همواره در کنار یکدیگر برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور ایستادهاند و در بزنگاهها نقشآفرینی کردهاند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه روحیه ایثار در میان جوانان استان ریشهدار است، افزود: نمونههایی همچون شهید پیره نشان میدهد که احساس مسئولیت و تعهد به دفاع از کشور در میان نسل جوان همچنان زنده و پویاست.
وی ادامه داد: مردم این استان در مقاطع مختلف تاریخی، از دفاع مقدس تا شرایط حساس اخیر، وفاداری خود را به نظام و کشور بهخوبی نشان دادهاند و این روحیه همچنان تداوم دارد.
حبیبی با تأکید بر جایگاه والای خانوادههای شهدا تصریح کرد: این خانوادهها مورد احترام همه مردم هستند و نقش مهمی در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه دارند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یاد و نام شهدا همواره زنده خواهد ماند و مسیر آنان به عنوان چراغ راه خدمت و ایستادگی در برابر دشمنان پیش روی نسلهای آینده قرار دارد.
در ادامه این دیدار، مادر شهید امیرحسین پیره با بیان خاطراتی از فرزند خود گفت: شب پیش از شهادت، از او خواستم مدتی به مرخصی بیاید، اما با حس مسئولیتپذیری پاسخ داد که نمیتواند همرزمانش را در شرایط مأموریت تنها بگذارد.
وی افزود: فرزندم با آگاهی و آرامش، حتی تصاویر مربوط به مراسم خود را از قبل انتخاب کرده بود و این موضوع نشاندهنده باور عمیق او به مسیری بود که انتخاب کرده بود.
مادر این شهید همچنین با اشاره به واکنش خانواده پس از شهادت امیرحسین گفت: پس از این واقعه، همه اعضای خانواده و حتی طایفه ما در پویش «جانفدا» ثبتنام کردند تا آمادگی خود را برای دفاع از کشور اعلام کنند.
نظر شما