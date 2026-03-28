استاندار کرمانشاه با خانواده شهید «سجاد طاهرآبادی» دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر شنبه در سفر به شهرستان کنگاور با حضور در منزل شهید سرهنگ پاسدار سجاد طاهرآبادی با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه عزت و استقلال ایران اسلامی اظهار کرد: امروز برای عرض تسلیت نیامده‌ایم، بلکه برای زیارت خانواده‌ای آمده‌ایم که عزیزترین دارایی خود را در طبق اخلاص گذاشتند و خانه شهدا امروز زیارتگاه ملت ایران است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه والای شهدا نزد خداوند متعال افزود: شهید طاهرآبادی متعلق به همه ملت ایران و مایه افتخار کشور، استان کرمانشاه و شهرستان کنگاور است و این شهید عزیز با خدای خود معامله کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری بالاترین تجارت را انجام داد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت تصریح کرد: اگر امروز ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد و هیمنه پوشالی استکبار و رژیم صهیونیستی در منطقه شکسته شده، به برکت خون پاک شهداست و دشمن در محاسبات خود روحیه شهادت‌طلبی ملت ایران را نادیده گرفته است.

در ادامه این دیدار امام جمعه کنگاور نیز با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ اسلامی گفت: ملتی که فرهنگ شهادت در آن زنده باشد هرگز طعم شکست را نخواهد چشید و مردم شهرستان کنگاور همواره در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند.

در پایان این دیدار همسر و پدر شهید سجاد طاهرآبادی به بیان خاطراتی از ویژگی‌های اخلاقی و روحیه ولایت‌مداری این شهید پرداختند.

گفتنی است شهید سرهنگ پاسدار سجاد طاهرآبادی متولد سال ۱۳۶۱ بود که در تاریخ نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ در مسیر صیانت از امنیت ملی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و از این شهید سه فرزند شامل یک پسر و دو دختر دوقلو به یادگار مانده است.

در این دیدار امام جمعه کنگاور، فرماندار، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل جهاد کشاورزی و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.