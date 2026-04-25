به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم جانعلیپور در تشریح این خبر اظهار کرد: پس از ارجاع گزارشهایی مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت مغازه در پایان فروردینماه، اقدامات عملیاتی و فنی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی در دستور کار قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به کشف اموال مسروقه خاطرنشان کرد: ۳ دستگاه خودرو، مقادیری مسکوکات طلا و سایر اقلام سرقتی از مخفیگاه متهمان کشف و ضبط شده است و ارزش ریالی اموال کشف شده حدود ده میلیارد تومان برآورد میشود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست هرگونه مورد یا افراد مشکوک را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام شود.
نظر شما